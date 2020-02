El luns fareleiro divierte a los más pequeños

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

24/02/2020 15:14 h

Los carnavales no son las fiestas más seguidas por los compostelanos, pero desde el Concello se intentó introducir novedades para atraer el interés de los vecinos. La novedad de este año fue la de incluir en el programa una cita obligada en los carnavales de Verín y Laza, el luns fareleiro. Por la mañana, los invitados estrellas fueron los más pequeños de la casa, y se lo pasaron en grande. El lugar de la cita, la praza do Toural, que en pocos minutos quedó cubierta por una fina capa de harina. La suerte estuvo de parte de los organizadores, y sin lluvia, la fiesta lució todavía más. En dos extremos de la praza se instalaron cubos con harina, donde los pequeños, con y sin disfraz, iban rellenando sus cucuruchos para participar en el juego. Aunque en la tradición de Verín, los que terminan enfariñados son los que asisten a la fiesta sin disfraz; en Santiago, al menos por la mañana, se hizo la petición de que no se tirará harina a quién se alejara de la fiesta y mostrará señales de no querer recibir harina. Los fareleiros no dejaron de animar ni de bailar un segundo. La fiesta se repetirá por la tarde,a partir de las 18 horas y hasta las 20 horas, con un público adulto, y también más niños.