¿Domingo de «brunch» en Compostela?... ¡mejor reserva!

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 18/02/2020 05:00 h

A estas alturas de la película pocos no han oído hablar del brunch. Sí, esa fórmula británica que fusiona desayuno y comida —tan de moda en Estados Unidos—, triunfa en la capital gallega, especialmente los domingos. Uno de los restaurantes que se ha convertido en un referente del brunch compostelano es El Romero, en el barrio de Galeras. Cuenta Álvaro Romero, jefe de sala, que su hermano Jesús, responsable de cocina, estuvo trabajando fuera y en Inglaterra conoció de primera mano este modelo. «Le gustó esa combinación de dulce y salado a media mañana, y pensamos en introducirla aquí», comenta el primero de ellos. «Abrimos hace seis años y empezamos con los brunch desde el principio. Es una opción divertida. Algo distinto», añaden. Eso sí, «hubo que adaptarlo a aquí», matizan. Así, en la mesa uno se puede encontrar lo que ellos denominan como «la versión matinal de la merienda-cena de toda la vida que nos daba nuestra madre». Llámese desayuno potente o comida tempranera, en El Romero se sirve los fines de semana y festivos entre las 10.30 y las 12.30. «Los domingos aconsejamos reservar, porque es fácil que llegues y no tengas sitio», apuntan los copropietarios. Los llenos son habituales. ¿Su fórmula? De primero, cóctel (con o sin alcohol), una copa de cava o de espumoso; súmenle un zumo de naranja servido a la vez que las bebidas calientes (café, infusión o leche) y los dulces —entre ellos, tarta de cerveza negra y chocolate, carrot cake o brownie—. Lo salado se deja para el final y los hermanos suelen cambiar esta carta cada seis meses. Ahora ofrecen desde huevos escalfados con salmón marinado a la salsa holandesa hasta tostas de solomillo, u opciones vegetarianas como salteado de verduras o ensaladas frías. Entre su clientela ya hay muchos habituales del brunch, sobre todo vecinos de la ciudad, principalmente del barrio o del casco histórico. «Hay mucha gente de nuestra edad, de treinta y pico, pero también mayores, y funciona también muy bien con niños a los que les encanta eso de tomar la tarta antes», indican. Las opciones para el brunch dominical en Santiago son cada vez más. Aparte del anterior, el Blu Café (en A Caldeirería) los hace con reserva previa para un mínimo de cuatro personas y tienen fama también los de A Carrilana (San Paio de Antealtares), aunque no son los únicos... Brunch, habelos hainos, y buenos.

Jubilación tras 51 años

María Dolores Barreiro Brea, más conocida como Lola, empezó a trabajar en el supermercado San Antonio (hoy, Froiz del Toural) con 14 años y este sábado, después de 51 años al pie del cañón, celebró su jubilación definitiva acompañada por familia y amigos. Fue, en realidad, su segunda fiesta, ya que hace un par de años lo hizo de forma anticipada. Así, a sus 65 años, la vecina de Calo (Teo) puede por fin decir que tendrá todo el tiempo del mundo para dedicarlo a lo que siempre quiso. ¿Como qué? «¡Hai tantas cousas que quero facer! Quero viaxar, por exemplo. Non coñezo moito Galicia, e España menos. Teño unha filla no País Vasco e só fun un par de veces... agora podo ir máis», señala Lola. Dice la protagonista del sarao, organizado por sus hijas (Inés, María José, Margarita y Marta Portela) y sus nietos (Adrián, Xavi y Mauro), que «a noite foi estupenda». El viejo taller de carpintería de Portela, su marido, sirvió de escenario, al igual que sucedió hace un par de años cuando él se jubiló. «Agora temos a carpintería dedicada só a eventos importantes», repara entre risas Lola. Allí, en Cesar, se reunieron cerca de 40 personas, que disfrutaron de un buen banquete y de una actuación (en las otras dos ocasiones también hubo una). Esta vez fue la de Quico Cadaval. «Eu son fan del», reconoce la homenajeada, por lo que le hizo especial ilusión. Rosa Rivadas, vecina y amiga desde que iban a la escuela, llevó para la ocasión una tarta «riquísima». Una guinda más para su segundo pastel de jubilación.

Cartas de amor

Os Mundos de Carlota y TS A Casa entregaron los premios a las vencedoras del segundo certamen de cartas de amor E a ti que te namora? Las ganadoras fueron anunciadas el sábado por la responsable de la librería de San Pedro, Nathalie Budiño, a través de las redes sociales. En primer lugar quedó Alba Sánchez Ares, con Xeito collido, un manuscrito dedicado a una pareja muy especial que lleva 50 años casada. Y en segundo, la escritora Sabela Aldrey, con Carta a mis amados, los libros.

MÁS HISTORIAS DE PATRICIA CALVEIRO