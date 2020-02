Un tapiz de Goya para acurrucarse en el sofá

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 15/02/2020

En marzo se cumple un año de la apertura de la tercera tienda de la Catedral de Santiago, en pleno Obradoiro. Entre el género que ofrece, se encuentra la nueva colección inspirada en uno de los tesoros que alberga la basílica en su tercera planta. Se trata de los tapices de Goya, doce obras maestras de temática costumbrista hechas en lana y fina estopa de seda en el XVIII, que sirven ahora de inspiración para una serie de textiles, complementos y suvenires que vende el establecimiento (situado en la misma entrada al museo catedralicio). Así, uno puede acurrucarse en su sofá con la cabeza reposada sobre un tapiz de Goya bien mullido, ponérselo como fular o lucirlo en un lápiz colorido. «Acabamos de recibir también abanicos, fundas de gafas... e irán llegando nuevos productos en los próximos días», apunta María José Facal, responsable desde hace cuatro años de las tiendas de la Catedral. Explica que es la segunda colección propia. La primera reproduce en forma de pendientes, libretas, posavasos o camisetas, entre otros soportes, el rosetón de la fachada medieval. Las realiza el mismo departamento comercial y creativo que hace los diseños para las tiendas de la Sagrada Familia o la Alhambra de Granada. «La colección sobre los tapices de Goya surge porque nos gustaba idea de resaltar cosas importantes que tiene la Catedral y que el gran publico no conoce tanto, para dar visibilidad a esas joyas», dice María José, una mujer que llegó a Santiago para estudiar la carrera de Historia hace más de 20 años y se quedó en la ciudad. «La idea partió de un libro que sacó Ramón Yzquierdo, director técnico del museo, sobre los tesoros que conserva y en los que muchas veces no reparamos», continúa. Pero más allá de las colecciones propias, ¿qué es lo que más triunfa tanto en esta tienda como en la de la Casa do Deán y la que va a dar a A Quintana? «Todo aquello inspirado en algo que esté dentro de la Catedral, sea interesante y bonito, tiene demanda. Por ejemplo, gusta mucho la colección del bolsos y carteras del Breviario de Miranda, uno de los libros más importantes conservados en el Archivo, que además tiene motivos y colores muy alegres. O la colección del Códice Calixtino, que como libro fundacional no podía faltar». Con las artísticas letras capitulares que encabezan las páginas se han hecho bolsos (tipo tótem) y otras linduras. ¿Los compradores? «Es la gente que visita la Catedral. Dentro del monumento hay mucho extranjero, de Europa, Asia y América... pero las ventas entre compostelanos son minoritarias», comenta la coordinadora del equipo que trabaja en las tiendas y librerías de la Catedral, «el 90 % gallegos», destaca.

«Gente guapa»

Más de un centenar de ideas llegaron a la sede de la Fundación SGAE en Madrid con el sueño de llegar a convertirse en series de televisión, pero solo seis fueron escogidas por un jurado profesional para formar parte de su Laboratorio de Creación. Entre los elegidos está un autor compostelano de 34 años, Martín Suárez. Así, el exalumno de la USC podrá desarrollar durante seis meses su proyecto bajo la tutela del guionista y productor Alberto Macías. Contará, además, con apoyo económico (5.500 euros) para llevar adelante Gente guapa, un drama ambientado en una discoteca madrileña de los años 80.

Mejor deportista amiense

De Ames salen deportistas de élite. Ahí están Guillermo Carracedo, campeón de España de paddle surf, subcampeón de Europa, segundo del mundo con la Selección y en el top 5 internacional; o Borja Golán, subcampeón individual de Europa y por equipos con la Selección, entre los 16 primeros del mundo y octavo por equipos con el combinado nacional; Nuria Rábano, futbolista de primera división con el Dépor y subcampeona en el Mundial sub20 con la Selección; Blanca Millán, jugadora de baloncesto del año en la Conferencia Este y campeona de esta liga universitaria americana; y el piragüista Gabriel Martínez Pachón, bronce en K-1 en el campeonato del mundo Sprint Júnior y subcampeón de España. Los cinco son candidatos a mejor deportista de 2019, premio que se entregará el día 29 en la Gala do Deporte del Concello de Ames.

