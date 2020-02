Vázquez Almuiña: «Está claro que la atención primaria ha avanzado, la velocidad la podemos discutir»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 09/02/2020 05:00 h

Jesús Vázquez Almuiña (Baiona, 1962), hace un balance positivo de la aplicación del plan de atención primaria. También de cómo se ha resuelto el tema del paritorio de Verín, e insiste: «queremos acercar servicios a los ciudadanos».

-Aunque cueste entenderlo a nivel social, ¿hay que reordenar servicios sanitarios?

-La sanidad está en constante revisión porque aparecen nuevas tecnologías y nuevos servicios, pero queremos acercar estos servicios al ciudadano, que sean resolutivos y les eviten traslados. Todos los días los estamos evaluando, y si podemos acercarlos vía centro de salud u hospital comarcal lo vamos a hacer.

-Pese a las reuniones y planes para mejorar la primaria, sociedades científicas y colegios médicos siguen quejándose. Piden limitación de pacientes por jornada y contratos más atractivos.

-Se ha avanzado claramente, con un plan de atención primaria con presupuesto y fechas, algo que no tiene ninguna comunidad. Vamos a crear 303 plazas nuevas en tres años y pusimos en marcha un nuevo contrato de estabilidad. Está claro que la primaria ha avanzado, la velocidad es lo que podemos discutir, porque hay medidas como el incremento de plazas mir que exigen un proceso más largo.

«Queremos acercar servicios a los ciudadanos y evitarles traslados»

-¿Se va a limitar el número de pacientes por jornada en los centros de salud?

-Los pacientes no son iguales, necesitan tiempos diferentes. Una de las conclusiones que hemos sacado es que la primaria es un éxito desde que se establecieron los equipos, y se tienen que reforzar. Cada profesional del equipo de primaria tiene que tener un nuevo rol dentro de sus competencias. Si desarrollamos bien estos equipos podemos descargar un peso importante que tiene ahora el médico.

-No se va a limitar entonces.

-Trabajamos con ese objetivo ideal de 30 pacientes por jornada, pero más que hablar de número hay que hablar de calidad de la atención, que va desde que el administrativo empiece ya con un triaje. Muchas veces el paciente llega sin cita y dice: ‘quiero ver al médico', y resulta que era para pedir un informe de trabajo social. La idea es que haya una clasificación por parte del equipo, en un momento inicial con el personal de servicios generales y dentro de la asistencia sanitaria con el de enfermería, para que si no es necesario el paciente ya no tenga que llegar al médico.

-Santiago acoge hoy una manifestación en defensa de la sanidad pública gallega.

-Respeto profundamente el derecho a manifestarse pero creo que la sanidad pública no está en peligro. Lo que tenemos que hacer es trabajar y es lo que estamos haciendo con profesionales y ciudadanos.

-¿Ha funcionado el contrato de continuidad para médicos y enfermeros de atención primaria?

-Todo puede mejorar pero ha sido atractivo, se han firmado algo más de 70 en enfermería y algo más de 30 en medicina de familia. Tenemos un problema a nivel médico por falta de profesionales, pero esto supone un contrato a mayores de lo que ya teníamos.

-Los médicos gallegos han pedido en el 2019 un centenar de certificados para irse al extranjero, ¿la comunidad atrae, o se van más de los que llegan?

-El número de certificados no es el número de médicos, porque en un año se pueden pedir cuatro veces. En Galicia no es donde más se van, Cataluña tiene por ejemplo un porcentaje muy alto, y la realidad es que suelen ser extranjeros que habían venido a formarse aquí. Con la puesta en marcha del concurso de traslados abierto y permanente hemos conseguido recuperar a mucha gente, con lo que entre los que puedan salir y entrar seguramente estamos equilibrados. Portugal tenía mucho atractivo hace años y se nos fue gente, pero ahora nuestras condiciones son mejores que las de ellos.

-¿Qué le parece que se haga un posible mir catalán?

-El sistema mir es magnífico. Hay discusión de cómo es el examen para entrar, pero el sistema es excelente. Lo ideal sería hacerlo a nivel de la UE pero fragmentarlo nos empobrece a todos. No sería una mejora, sino un empeoramiento para Cataluña y España.

-El TSXG ha condenado en varias sentencias al Sergas por encadenar contratos a trabajadores, ¿por qué no se acaba con esa práctica?

-En el Sergas tiene que haber eventuales, porque somos el único servicio que contrata por días de ausencia. Para dar mayor estabilidad hay algo que para nosotros es esencial y llevamos pidiendo mucho tiempo al Gobierno central, eliminar de una vez la tasa de reposición, si no quieren eliminarla para todos, por lo menos para las categorías con más eventualidad.

-Pero podrían crear interinidades, que no interfiere con la tasa de reposición.

-La interinidad no es estabilidad, y los sindicatos nos piden estabilidad y a nosotros nos interesa. La interinidad es un elemento intermedio.

-También han recurrido la sentencia que obliga a ampliar la carrera profesional a todos los trabajadores del Sergas, incluidos los eventuales, ¿no cree que deban tener esta carrera?

-Primero hay que decir qué es un eventual, ¿un primer contrato? Hay que definirlo muy bien. No está clara la sentencia y por eso se recurre, para que se aclare, el concepto de interino es muy claro pero el de eventual no, y para dar seguridad jurídica a todo esto hay que hacer una diferencia clara.

«Ninguna mujer firmará un consentimiento adicional en el paritorio de Verín»

Si hay una polémica que en las últimas semanas ha minado al departamento sanitario, esta es el cierre y posterior reapertura del paritorio de Verín.

-Cerraron el paritorio por cuestiones técnicas y de seguridad, ¿por qué se reabre entonces? ¿La diferencia es la llegada de una pediatra?

-La diferencia es que en un momento determinado, por motivos de seguridad del niño por si había que hacer un tratamiento adicional, se dejó de tener allí esa actividad. Ahora tenemos una situación muchísimo mejor que la de antes, la mejor desde el 2006, que fue la última vez que hubo un servicio de pediatría hospitalaria en la comarca de Monterrei.

-Los colegios médicos le acusan de que esta rectificación es una decisión política, no técnica.

-Respetamos la decisión de los técnicos y profesionales. Lo que en su momento nos transmitió el jefe de pediatría de Ourense es que no tenían posibilidad de dar cobertura, y ahora hemos conseguido que para el funcionamiento normal no sea necesario ningún pediatra de Ourense.

-¿Y el consentimiento reforzado, por qué las mujeres que paran en Verín tendrán que firmar un consentimiento a mayores?

-Se entendió mal, no va a haber ningún consentimiento como tal firmado de forma adicional. A lo que se refería el presidente [Feijoo] es a que se va a aumentar la información, porque cuando vuelves a incorporar un servicio hay que dar una información adicional. Pero no va a haber nada a mayores.

-¿Es un problema el desabastecimiento de fármacos?

-Es un tema que vamos a plantear al ministro. En algún caso sí está suponiendo problemas, porque hay que cambiar protocolos de actuación y medicación. Tiene que haber un compromiso con las farmacéuticas para evitarlo.

«Galicia tiene pediatras, el problema son las sustituciones»

El sistema nacional acusa una clara falta de pediatras. En Galicia la situación se mantiene igual desde hace años, pero el conselleiro defiende que la comunidad está mucho mejor que otras.

-¿Ha mejorado el déficit de pediatras y médicos de familia?

-Estamos más o menos igual. El número de pediatras que tenemos está bien, el problema es la cobertura de vacaciones, en donde no tenemos posibilidades. No es que la plantilla sea corta, es que no hay sustitutos.

-Ha solicitado una reunión con el nuevo ministro de Sanidad, ¿qué demandas le planteará?

-Ya he hablado por teléfono con él y ha sido muy amable. Los temas fundamentales son la financiación, ya que aunque es una competencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Sanidad tiene que estar presente porque en Galicia por ejemplo absorbemos el 41 % del presupuesto. El otro es el de la formación, en donde llevaré la petición de no fragmentar el mir y de que haya un registro de profesionales sanitarios para poder planificar los especialistas que nos hacen falta para los próximos años. Es importante también buscar fórmulas para incentivar los puestos de difícil cobertura, sobre todo en zonas rurales, y para ello hay que modificar alguna normativa estatal.

-¿Incentivos de qué tipo?

-El económico es una parte, pero no la más importante. También hemos pedido poder eliminar la tasa de reposición, ya que si se elimina podríamos triplicar la oferta de empleo habitual.

-¿Está Galicia preparada para que aparezca un caso de coronavirus?

-Estamos preparados, tenemos un sistema de alertas funcionando desde hace años. Incluso tenemos unidades de aislamiento, que en el caso del coronavirus no sería necesario.

-¿Se está exagerando la alarma?

-En estos casos hay que estar preparados, y parece que todo está bastante bien controlado

-Las listas de espera han descendido, ¿es el logro que más destacaría en esta legislatura?

-Evidentemente las listas de espera son un objetivo claro de mejora porque son medibles, pero hay otros que me gustaría destacar, por ejemplo que los pacientes tienen cada vez más peso en la toma de decisiones de sanidad. En recursos humanos me parece muy importante destacar la carrera profesional y sobre todo la estabilización, ya que estamos tratando de pelear por una mayor estabilización del personal. Somos la primera comunidad autónoma que tenemos compra pública innovadora y hemos sido reconocidos por la UE, y también destacaría la atención a los pacientes más frágiles, el desarrollo del plan de hospitalización a domicilio, el de salud mental y el plan oncológico de Galicia. Por último el cierre de los planes de atención a enfermedades tiempodependientes, infarto, ictus, sepsis y trauma, que van a salvar muchas vidas y evitar secuelas.