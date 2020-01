La Universidad se pone el traje de Concepción Arenal

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 30/01/2020 18:58 h

Los gestos, muchas veces, llegan mucho más allá que las palabras. Y permean a lugares mucho más profundos que las leyes. Por eso hoy, la junta de facultad de Matemáticas estuvo presidida por el señor decano, con su traje oscuro y corbata eléctrica. «Sacar unha garabata de muller para honrar a Concepción Arenal paréceme unha oportunidade». El decano se llama Elena Vázquez Cendón. Este jueves se vistió de hombre, igual que Concepción Arenal hizo a los 21 años para poder ir a una clase de Derecho en lo que aquel entonces eran los cimientos de la Universidad Complutense. Igual que hicieron alumnas, profesoras y personal de administración de la Universidade de Santiago para conmemorar los 200 años del nacimiento de la intelectual ferrolana.

Quizá cuando Concepción Arenal se ponía el sombrero, la capa y la levita no se imaginaba una universidad en la que un equipo formado solo por mujeres dirigiese una facultad, como ocurre en Matemáticas. O una decana en Derecho, el centro de la USC en el que germinó este enorme homenaje a la pionera del feminismo a la que descubrieron pronto bajo la indumentaria masculina. Lo que sí es un hecho es que «o seu soño, o seu compromiso e o camiño que abriu para todas é o que fai que hoxe te reciba unha decana». Que quien toma notas en la entrevista sea una mujer y que más de la mitad del alumnado de la USC sean mujeres.

Las mujeres de la Facultade de Química se fotografiaron vestidas con traje oscuro XOAN A. SOLER

«Fora no seu momento un fito importantísimo, porque as mulleres tiñan prohibido entrar nas aulas». A las puertas de Química, Gracia Frutos, directora de la biblioteca, posa vestida de negro para una foto de grupo. Su facultad decidió que no iban a hacer distinciones de género. Simplemente todos irían de negro para rendir homenaje a Concepción Arenal y para seguir reclamando que las mujeres sean reconocidas como investigadoras, como trabajadoras. Como científicas.

Sombreros de copa sentados en los pupitres, una junta de facultad presidida por una decana con traje de tres piezas. Mujeres dirigiendo. Mujeres estudiando en la Concepción Arenal, la gran biblioteca de la universidad compostelana, rebautizada cariñosamente por el alumnado como la Conchi. Mujeres decidiendo cómo quieren ir vestidas. «Todo iso debémosllo ás que non aceptaron o primeiro non», dice Vázquez Cendón. Y también a los hombres que decidieron escucharlas.

Porque a Concepción Arenal la levita, la capa y el sombrero le duraron poco. La descubrieron, bajo su ropa de hombre, al poco tiempo. Pero hubo quien pensó que quizá no había derecho. Que ella tenía derecho como cualquier otro a estudiar Derecho. Y, aunque escoltada por un hombre, pudo seguir formándose. Y ella misma dedicó una vida entera a reclamar para todas las mujeres el derecho a ser educadas. A acceder también al conocimiento.

«Todos estes movementos en ningún momento impiden que os homes ocupen o lugar que lles corresponde. Se loitamos polos nosos dereitos, estamos a loitar porque eles tamén os teñan. Por que os poidamos compartir», dice la decana de Matemáticas, que recuerda que hay un símbolo matemático del feminismo: el de la igualdad, que por cierto se implantó más tarde que el de la raíz cuadrada. «Ao mellor estanos custando tanto a igualdade porque á xente aínda lle custa a raíz cadrada».

El viernes, día exacto del 200 aniversario del nacimiento de Concepción Arenal, serán Medicina y Dereito las facultades que se sumarán a los actos de homenaje. A las 11.20 está previsto un posado de las futuras médicas y a las 13 horas, Manuela Carmena hablará ante letradas y letrados de la importancia actual de Concepción Arenal.