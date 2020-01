La Xunta avisa de que «sería absurdo e unha falta de visión» que Madrid no se implicase en el Xacobeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 21/01/2020 14:51 h

«Obviamente agardamos que o Goberno do Estado se implique, sería un absurdo que non se implicase, sería unha auténtica falta de visión e unha perda de oportunidade non só para Galicia, senón para o conxunto de España». El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha pedido al Gobierno central la puesta en marcha de un plan estratégico e integral para el Xacobeo 21 con dos puntos fundamentales: la creación de un plan nacional de Caminos de Santiago porque «o Camiño non só é Galicia, senón que son moitas comunidades» y la puesta en marcha de otro plan de BICs, que engloba unos 40 monumentos.

«Algúns deles estamos abordándoos dende a Xunta e temos constancia de que se está a traballar no ámbito ministerial nalgún en concreto, pero non existe unha visión de plan», explicó Rodríguez, que recordó que ya hubo contactos con Madrid incluso con el anterior presidente Rajoy, pero que nunca se llegó a materializar dicho plan. La Xunta demanda el proyecto porque «tendo en conta a envergadura do Xacobeo e tendo en conta o que ten feito o Estado noutros eventos semellantes parécenos totalmente asumible» y además es una inversión «que queda. Serve para rehabilitar o patrimonio, para rehabilitar bens culturais en espazos fundamentalmente rurais e ten una capacidade de creación de emprego e de actractivo turístico posterior moi importante».

El conselleiro ha mostrado la preocupación del Ejecutivo autonómico sobre que «nalgúns acordos programaticos do actual goberno nunca se citou o Xacobeo», aunque la Xunta aguarda una «resposta positiva» por parte de Madrid, para que «respecte algo tan importante para Galicia e que se apoie o Xacobeo pola capacidade que ten de creación de emprego e de riqueza», que puede alcanzar el 1 % del PIB.

Román Rodríguez ha participado esta mañana en la reunión de la comisión organizadora del Xacobeo, que tenía en el orden del día la programación cultural del año santo y también la aprobación de una serie de proyectos para ser trasladados al Consejo Jacobeo un órgano de gestión interautonómica en el que Galicia aporta el 60 % de las iniciativas para el 2021, que incluyen actividades culturales, sociales y deportivas. «Galicia e Compostela son o destino final e temos que funcionar como unha locomotora», resaltó el conselleiro.

LA IMPORTANCIA DE LOS CAMINOS