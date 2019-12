«Doar é algo que se debe facer e punto»

0

La Voz de Galicia

26/12/2019

Castor Pérez Paredes es un habitual de la oficina que Ados, la Axencia de Doazón, tiene en el vestíbulo del Clínico de Santiago. Y ahí está él, risueño, apretando una pequeña pelota de goma y ojeando el periódico mientras se somete a un proceso de donación por aféresis, que le obliga a estar una hora mientras se extraen sus componentes sanguíneos. Los hospitales gallegos precisan entre 400 y 500 donaciones diarias para cirugías y otros procesos. Por eso es tan importante mantener las reservas, unas reservas que en estos momentos bajan en los grupos A positivo y 0 negativo. Este último, además, es el donante universal, que se usa en urgencias cuando no es posible averiguar el RH del paciente.

A positivo es Castor, nacido en Pontevedra, criado en Vigo y actualmente trabajando en Escairón. Viene a Santiago a donar más o menos una vez al mes. Tiene 51 años y comenzó a los 18. Es decir, lleva más de treinta dando sangre. Acumula en su casa unas doscientas analíticas pero le cuesta echarse flores, «faise por hábito, cando estudei aquí fixen amigos e así aproveito e quedo para comer con un, tomar café con outro». Ni cuando está fuera se olvida de donar, «cando traballaba fóra ou estaba de vacacións facía por vir». Y es que para este licenciado en Biología y Arqueología no se trata de animar o no a la gente, «é unha cuestión de responsabilidade e necesidade, non doe especialmente, e aínda que non é divertido, é algo que se debe facer, e punto».

En las fiestas navideñas no bajan las donaciones pero sí los días hábiles, por lo que las unidades móviles se desplazan menos. Por eso desde ADOS llevan a cabo una campaña especial y dan más facilidades para que quien quiera donar pueda hacerlo. Durante la semana de Nochebuena estos vehículos estarán en diez localidades cada día laborable y el sábado en cinco. El objetivo, mantener las tasas de donación, algo que se hace difícil con el envejecimiento de la población, ya que a partir de los 65 años solo puede donarse con un permiso del médico de familia. Castor ya tiene claro que lo pedirá, «normalmente teño sempre as analíticas ben, así que espero que iso non cambie e me permitan seguir doando sen problema». Para este pontevedrés las molestias son mínimas, «o pinchazo, e no caso dos homes, que temos peliños, cando che sacan o esparadrapo molesta un pouco».

En el 2018 donaron 75.634 personas con más de 105.000 extracciones, entre las que se recogieron seis mil procesos de aféresis. Por primera vez en años, Galicia no alcanzó la tasa recomendada por la OMS, de entre 40 y 60 donaciones por millar de habitantes, una ratio que se había mantenido inalterable desde el 2000, quedándose en las 39,23. Aún así, hay dos datos positivos, la franja de donantes más jóvenes, de 18 a 22 años, ha aumentado dos puntos; y se conserva un importante porcentaje de donantes del grupo universal, el 0 negativo, que alcanza el 8 % de todas las extracciones.

El misterio de Padrón

De las siete ciudades gallegas, Santiago triplica la tasa de Lugo. Es una cifra que se explica por el envejecimiento de la capital lucense y por el gran número de universitarios que hay en Compostela y las campañas específicas que se llevan a cabo en estos colectivos. Sin embargo, hay casos paradójicos como el de Padrón, que año tras año se convierte siempre en el municipio con mayor tasa de donación, con 105 extracciones por cada mil personas en el 2018. En Lugo, el concello con mejor tasa, Meira, no llega ni a la mitad.

Marta Costa, 21 años: «Hago prácticas en el Clínico y bajo a donar, no me supone esfuerzo»

Si Castor lleva treinta años poniendo un granito de arena hasta casi formar una montaña, Marta Costa forma parte de ese nuevo grupo de donantes que está convencido de la importancia de lo que hace. A sus 21 años, acudió por primera vez a los 19 y desde entonces ya ha donado en cinco o seis ocasiones, «porque lo veo en el periódico y en la televisión y sé que hace falta».

Está haciendo prácticas en el Hospital Clínico de Santiago, así que cuando tiene un rato libre «bajo a donar, a mí tampoco me supone esfuerzo». Donante de A positivo, forma parte de ese gran grupo de personas para los que la solidaridad no se discute «si hay que ayudar, se ayuda y ya está».

Más del 70 % de la sangre recibida es A y 0 positivo, pero hay grupos raros como Null o Cellano

Más del 70 % de las donaciones del año 2018 pertenecen a los grupos A positivo, el más numeroso, y 0 positivo. Se corresponde con la distribución de estos grupos en la población, mientras que la presencia del RH negativo es muy inferior. Pero ni siquiera el AB negativo, uno de los fenotipos más infrecuentes, es inusual si se compara con otros que son casi una singularidad, y un reto para la Axencia de Doazón. Hasta el punto de que cuando en un análisis rutinario se detecta que un ciudadano tiene por ejemplo un fenotipo Null o Cellano, se le propone que haga una donación para criopreservarla. ¿Qué se consigue con ello? Que si en un futuro se necesita de forma urgente este tipo de sangre pueda recurrirse a este plasma almacenado. Además, en España existe una red para poder avisar a este tipo de donantes con sangre tan infrecuente.

La labor de la unidad móvil

Aunque hay siete locales de donación fijo en las ciudades, la mayor parte de las extracciones se obtienen en las unidades móviles que recorren Galicia. Plazas, campus, empresas, instituciones... No hay lugar a donde no lleguen estos vehículos para captar a donantes. Casi el 85 % de las extracciones se realizan en estas diez unidades, frente al 15 % de los locales fijos. Entre las empresas destaca el grupo PSA, cuyos trabajadores realizaron en el 2018 2.154 donaciones, muy por encima de cualquier otra compañía.

¿Y qué se hace con la sangre? Clasificarla, procesarla y distribuirla entre los 32 hospitales públicos y privados de la comunidad. Cada día la sede de la Axencia de Doazón, que está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, recoge unos doscientos litros de sangre que deben tratarse siguiendo la máxima de la trazabilidad y seguridad.