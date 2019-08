Universitaria afectada por la escasez de alquiler: «Lo que antes encontraba por 150 euros, ahora me cuesta 190 o 200»

0

La Voz de Galicia

17/08/2019

Eva Villar estudia en Santiago desde hace cinco años. Tras acabar el grado en Psicología, se dispone a empezar el doctorado. Su experiencia en la búsqueda de alquiler comenzó cuando cursaba segundo de carrera y reconoce que el tema se ha complicado.

«Este año me está costando bastante», comenta. «A ver si encuentro algo, tengo un par de pisos por visitar», dice la joven, que ha publicado anuncios en varias páginas web de venta y alquiler de inmuebles para buscar compañeros con los que compartir casa y gastos.

Ese es otro tema: «El precio del los alquileres subió muchísimo», cuenta Eva. «Lo que antes encontraba por 150 euros, ahora me cuesta 190 o incluso 200 euros», explica. Una tendencia que la futura doctora en Psicología Educativa notó especialmente el pasado año, cuando tardó un mes en encontrar piso y batió su récord personal de tiempo invertido en la búsqueda.

Aparte de la subida del alquiler, Eva advierte que la oferta de viviendas para estudiantes bajó bastante desde que empezó su etapa universitaria: «Ahora hay muchos menos pisos, sobre todo por la zona del ensanche y el casco viejo». En otras palabras, los lugares mejor situados de la capital que, además, es la ciudad gallega que más turistas recibe a lo largo del año.

De hecho, Eva cree que los propietarios «prefieren destinar sus pisos para hacer una pensión o un alquiler en AirBnb», una plataforma que permite a los arrendadores ofertar sus viviendas por días a personas que, generalmente, llegan para visitar la ciudad.

Las consecuencias de este bum del alquiler turístico no han dejado indiferentes a los jóvenes que se desplazan a Santiago para cursar alguna de las especialidades que se imparten en la capital, tanto en la universidad como en los institutos de FP o los centros de enseñanzas artísticas. Así lo relata Eva Villar, que estos días debe lidiar, como otros tantos compañeros, con la problemática de los alojamientos en las ciudades gallegas: «Por una parte, me cuesta más encontrar piso para alquilar. Por otra, tengo que pagar más por un alquiler que no compensa. Me parece demasiado caro para lo que son los pisos de estudiantes».