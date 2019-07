Ana Pontón apela al BNG a trabajar desde los concellos para «liderar a Xunta» en el 2020

0

La Voz de Galicia J. G.

Santiago / La Voz 07/07/2019 12:26 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apeló en el Cumio de Política Municipal de la organización, que reúne en Santiago a más de 200 representantes nacionalistas en los ayuntamientos gallegos, a trabajar para «liderar a Xunta» en el 2020, tras las próximas elecciones autonómicas. Para conseguirlo reclamó que avancen que promover políticas transformadoras para «dar un gran salto adiante que permita pór punto e final a este decenio negro de Feijoo e abrir un novo ciclo na Galiza». En las últimas consultas electorales el BNG se ha consolidado como «a terceira forza política en Galiza, con implantación no 90 % dos concellos e cun relevante e crecente apoio electoral» y el objetivo de este encuentro compostelano es «trazar liñas de atuación común desde unha visión de país», huir de localismos y reforzar «a nosa identidade como galegos e galegas» además de actuar con «unidade na defensa dos nosos intereses como país».

Pontón enfatizó que la labor municipal, en donde gobiernan pero también desde la oposición, debe ser «traballar para defender desde os concellos a nosa identidade e autoestima como galegos e como galegas, apostando pola normalización da nosa lingua e da nosa cultura; un compromiso moi claro co público, garantindo a boa xestión de cada euro, non despilfarrando en obras megalómanas e acabando con calquera tipo de favoritismo; defendendo tamén os dereitos das mulleres e o feminismo como un elemento transversal das políticas públicas; e apostando por eixos de actuación que son claves de cara ao futuro e que estamos conseguindo situar como un elemento central da nosa actuación, un cambio revolucionario na concepción do espazo urbano como un dereito cidadán, apostando por recuperar o espazo público para as persoas e superando esa vella concepción das cidades e das vilas como almacéns de coches».

A partir de ahora el objetivo de ser «facer realidade o soño colectivo do nacionalismo galego» y construir una Galicia más próspera. El camino para lograrlo, insistió, es «desaloxar o PP da Xunta e liderar a Xunta, porque o BNG somos a garantía dun cambio real e transformador […] Nós estamos convencidas e convencidos de que en Galiza hai recursos e capacidades suficiente para crear emprego de calidade, manter uns servizos públicos de primeira e dar oportunidades de futuro para a xente nova que ven reclamando o seu lugar. E temos claro que nestes anos non fallou o país; quen falla é un centralismo que nos empobrece; e quen fallou estrepitosamente é o Goberno de Feijoo, incapaz de pór de marcha este país, de aproveitar todo o talento e potencial que temos. E no BNG temos unha organización preparada para dar un novo impulso a Galiza, con disposición e valentía para pór en marcha un novo proxecto de país, que xere emprego apostando polos sectores productivos, que acabe co espolio enerxético, que faga do talento da poboación un eixo estratéxica, e que pense que a nosa maior obriga é coidar o medio ambiente e enfrontar o desafío climático».

La portavoz nacional emplazó al colectivo municipal del BNG presente para «traballar desde xa nese obxectivo, e a primeira parada deste camiño vai ser o 25 de xullo».