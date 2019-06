Alquilar un piso de estudiante o viajar a diario, ¿qué compensa?

Ana Beatriz Dopazo estudia Filoloxía en Santiago y vive en la zona monumental. Durante el segundo año de carrera viajó todos los días desde Ourense en tren y su conclusión es clara: viajar no compensa. Primero, por el precio. A ella diez viajes le suponían un desembolso de 70 euros semanales y si en ese tiempo no realizaba los viajes, los perdía. Multiplicar el bono semanal por cuatro semanas «ao mellor eran 300 euros. E con iso en Santiago vives». A pesar que de «a relación calidade-prezo non é boa» y los precios, dice, han subido. Ella no conoce muchos casos de universitarios que hayan decidido viajar. Al menos desde Ourense. «Coincidín ao mellor co un estudante», reconoce. La mayoría de los que utilizan este tipo de abonos «son funcionarios».

