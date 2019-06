El BNG no entrará en el gobierno de Bugallo porque la suma de ambos partidos no alcanza la mayoría absoluta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago 10/06/2019 12:50 h

El BNG no entrará en el futuro gobierno municipal de Santiago que presidirá Xosé Sánchez Bugallo (PSOE). Tras debatirlo en los órganos internos locales de la formación, y después de consultarlo con la dirección nacional, los nacionalistas han declinado el ofrecimiento que les hicieron los socialistas porque la suma de ambos no llega a los trece concejales que garantizan la mayoría absoluta en Raxoi. «Se non hai outro pacto que garanta esa estabilidade o Concello quedaría nunha incerteza que nos preocupa», señala la portavoz municipal del Bloque, Goretti Sanmartín.

Toda vez que Bugallo ya ha dejado claro que no cuenta con Compostela Aberta para formar gobierno, en el BNG consideran que, pese a la mejoría de sus resultados electorales con respecto a las pasadas elecciones, no haber conseguido el tercer edil en la corporación les sitúa en la oposición y «non se dan as condicións para entrar no goberno nestes momentos», añade Sanmartín. Otra cosa es lo que pueda suceder en el futuro, ya que en el Bloque no cierran la puerta a cambiar de opinión en función de cómo se desarrolle el mandato de los socialistas.

En este sentido, desde el BNG aseguran que harán una «oposición constructiva», haciendo un trabajo de evaluación, control y de presentar propuestas «en positivo» para lo que reclaman del futuro alcalde «diálogo constante» para llevar a cabo «políticas transformadoras e galeguizadoras». En este sentido, advierten que observan con cautela la intención de Bugallo de gobernar en minoría buscando acuerdos con todas las fuerzas de la corporación, incluido el PP. «O novo goberno terá que demostrar que políticas quere facer, porque nós non imos coincidir ca dereita en cuestións fundamentais como por exemplo a revisión do modelo turístico», explica la portavoz de los nacionalistas en Compostela.

Desde el BNG se solicitará una reunión formal de su dirección local con la del PSOE para buscar «consensos amplios» en los asuntos que más preocupan a los nacionalistas. Entre ellos está el activar los acuerdos ya aprobados que el gobierno de Compostela Aberta no llegó a ejecutar, como la construcción de parques cubiertos o la renovación de la cubierta de la piscina de Sar, pero también la solución de los problemas en servicios como la escuela de música o los comedores municipales, pasando por los planes integrales para barrios como Fontiñas o Vista Alegre o los injustificables retrasos en la tramitación de licencias urbanísticas.

Entre esos asuntos de especial relevancia para el Bloque también están el plan de comercio y reindustrialización, la revisión del modelo turístico, el pacto por el rural, la participación ciudadana, las políticas contra la violencia de género y a favor del colectivo LGTBIQ o el impulso a la lengua y la cultura gallegas. «Nós queremos ver que vai facer o PSOE nestos asuntos», recalca Goretti Sanmartín.