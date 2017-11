Los trabajadores de los juzgados, contra la discriminación salarial: cobran la mitad que en otras autonomías

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago 16/11/2017 14:20 h

La práctica totalidad de los trabajadores de Xustiza en Santiago, con una plantilla de unos 140 empleados públicos, se ha concentrado esta mañana frente al edificio judicial en contra de la discriminación salarial que sufren con respecto a otras comunidades autónomas con las competencias transferidas, ya que cobran menos de la mitad que sus compañeros de esas zonas del Estado.

Los empleados advierten que no pueden seguir asumiendo ser los únicos que durante cuatro años han sufrido el recorte del complemento autonómico, lo que les ha supuesto mermas en sus sueldos de entre 3.400 y 10.000 euros. Además, también quieren acabar con la discriminación que sufren respecto a magistrados y fiscales, a los que no se les recorta el salario cuando están de baja laboral. «Non imos consentir que nos contanxien a gripe ou un sarampelo no despacho ou en sala e eles non teñan descontos e nós si, do 50 % do soldo os primeiros tres días e do 25 % ata o día vinte», aseguró el representante de UGT, que actuó como portavoz de un acto que cuenta con el respaldo de todos los demás sindicatos: SPJ-USO, CUT Xustiza, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.

Los trabajadores de los juzgados incluyen en sus reivindicaciones que se pague el 100 % del salario a los compañeros que están haciendo sustituciones, algo que ahora no sucede, así como que se ponga fin a la amortización de plazas, que ha supuesto una pérdida de personal de 106 efectivos.

La de hoy ha sido la primera de las concentraciones con las que los sindicatos de Xustiza quieren forzar a la Xunta a negociar. En caso de que no reciban una respuesta satisfactoria están dispuestos a convocar una primera jornada de huelga para el 1 de diciembre.