Una investigación demuestra que los deberes benefician el rendimiento escolar

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 23/10/2017 14:14 h

Es mejor hacer deberes que no hacerlos. Es la conclusión a la que han llegado un grupo de investigadores de la Universidade da Coruña, la Universidad de Oviedo y la Universidade do Minho. Es mejor hacerlos que no hacerlos porque la evidencia empírica demuestra que hay un mayor rendimiento escolar entre aquellos que dedican tiempo en casa a tareas escolares. Es mejor hacerlos que no hacerlos, pero también es cierto que importa más el cómo que el cuánto. Lo explicaba esta mañana el catedrático coruñés Antonio Valle Arias durante la presentación del Informe sobre os deberes escolares, un diagnóstico de un tema, el de los deberes, que genera debates «apaixoados e emocionais», así como limitados. No es cuestión de deberes sí o deberes no. El debate sobre la cuestión tiene que ser más amplio. Y sobre todo, estar basado en evidencias y no en opiniones

Ese importa más el cómo que el cuánto se refiere a que tiene más peso la calidad del proceso que cuántos deberes se hacen. «Non poñemos en dúbida que é moi relevante a cantidade de deberes que fai o estudante», matizó Valle «pero ligado coa cantidade temos que fixarnos moito en como fan eses deberes». Otros de los puntos que resaltó el investigadores es que más no siempre es mejor. «O tempo que dedican é moi pouco importante, o verdadeiramente relevante é o aproveitamento, a xestión do tempo» que los estudiantes pasan haciendo deberes. Aquí llega el dato preocupante: el aprovechamiento de ese tiempo decrece a medida que los alumnos pasan a cursos superiores.

Tercera evidencia de su estudio: el papel del profesorado es fundamental en el proceso. «O feedback é determinante. Cando o alumno percibe ese feedback o proceso mellora». También la familia es muy importante. Pero importa más el apoyo afectivo y emocional que la ayuda directa que puedan dar. La clave es fomentar la autonomía del escolar, porque «os deberes son para os fillos, non son para os pais».

El informe sirve de radiografía de qué ocurre con un asunto que desde hace años la Administración gallega deja a la autonomía de los centros. Ahora, los investigadores se encuentran en una segunda fase, la de diseñar una propuesta de deberes basada en la evidencia empírica para después implantarla y así ver si es efectivo. Ya han solicitado un proyecto de investigación al Ministerio de Economía, que también ha financiado este diagnóstico inicial.