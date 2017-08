Se duplican en Galicia las medidas de protección a víctimas de violencia de género

0

La Voz de Galicia

Santiago 07/08/2017

Tres víctimas mortales y 832 medidas de protección dictadas. Un triste panorama para la violencia de género en Galicia. Cierto es que se toman medidas, pero la lacra no cesa. Aumentan las denuncias y aumentan las órdenes de protección emitidas, lo que es una noticia positiva para la secretaria xeral para a Igualdade, Susana López Abella, quien recuerdo que esto significa que las mujeres se animan a denunciar y el engranaje social y judicial funcionan.

Los jueces tuvieron que emitir en los primeros seis meses de este año 832 medidas, órdenes de alejamiento o de protección, el doble que en el mismo período del 2016, cuando fueron 420. En el primer trimestre las denuncias fueron 1.574, frente a las 1.355 del pasado. Durante este primer semestre 515 víctimas contaron con protección móvil, y 28 agresores estaban vigilados mediante sistemas telemáticos.

Una de las herramientas para ayudar a estas mujeres es la ayuda económica para que puedan emanciparse y ser independientes. En seis meses fueron 235 las beneficiadas, la mayoría con pagos mensuales (198); a 30 se les otorgó un pago único anual; mientras que otras siete recibieron una indemnización.

López Abella insistió en la educación y formación desde las edades más tempranas, al reproducirse roles machistas entre los jóvenes, que utilizan las redes sociales como mecanismo de control de sus parejas.

En cuanto a las víctimas mortales, ya van tres en Galicia: Ana, María José y Javier, un niño de once años. Desde el 2013 la Xunta se persona en estos casos como acusación particular, siempre que lo permita la familia de la víctima. En el 2017 solo se ha personado en el caso de Javier, porque en otro de ellos el supuesto asesino se suicidó, y en el otro no dio la autorización el entorno de la víctima.