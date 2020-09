El agro gallego ya sulfata con carné

0

La Voz de Galicia X.R. Alvite

Redacción / La Voz 24/09/2020 05:00 h

El campo gallego ha cumplido, una vez más, con sus obligaciones. Cinco años después de que se convirtiese en imprescindible disponer de un carné profesional para poder adquirir y aplicar productos fitosanitarios, la práctica totalidad de los profesionales del agro ya disponen de esta acreditación oficial.

Son en total 106.520 las personas que desde noviembre de 2015 ?el 60% lo hicieron en el primer año de aplicación de la norma- completaron el curso de 25 horas de duración en el que se les enseñaban aspectos básicos relativos a la composición de estos productos químicos, sus propiedades, peligros e incluso al modo adecuado de llevar a cabo su aplicación, almacenaje o destrucción. Una formación que sigue impartiéndose hoy en día ?Medio Rural tenía previsto impartir medio centenar de cursos este año- y que en el caso de los titulares de granjas con empleados a su cargo y de personal de tiendas de venta y distribución de fitosanitarios, se amplía hasta las 60 horas lectivas.

«No noso caso fixemos mais dunha trintena de cursos neste período que iban encamiñados tanto á obtención do carné básico como do cualificado e que penso serviron para aumentar o nivel formativo e a profesionalidade das granxas da zona», apuntan desde la Oficina Agraria Comarcal de Santa Comba que reconocen el enorme interés que estas clases despiertan entre los asistentes. «Ben é certo que a maioría veñen inicialmente porque é obrigatorio ter o carné pero, a medida que van adquirindo coñecementos, danse conta que o que lles ensinamos lles resultará moi útil e tamén moi rendible para as súas explotacións».

Conviene recordar que la obligatoriedad de disponer del carné de aplicador no afecta a las miles de personas que trabajan por afición pequeños terrenos destinados a cultivos de huerta, frutales o vides. Eso sí, también tienen limitado el acceso a determinados herbicidas, fungicidas o insecticidas que se dirigen específicamente a explotaciones profesionales por lo que deben echar manos de sustancias con sustancias similares pero que reflejen en su etiquetado que su utilización está dirigido al ámbito doméstico.

Normativa muy estricta

A día de hoy existe una extensa legislación relativa a la comercialización y uso de productos fitosanitarios que persigue que su uso no suponga un riesgo ni para salud humana o animal ni para el medio ambiente. En este sentido, las obligaciones de las explotaciones agroganaderas van mucho más allá del disponer del referido carné profesional de aplicador.

Sin ir más lejos, deben registrar todos los movimientos de estos productos químicos desde que entran en su granja hasta que se entregan los envases vacios a un gestor autorizado para su correcta destrucción. También están obligados a mantener un cuaderno de explotación en el que deben anotar todos los tratamientos fitosanitarios que se lleven a cabo en la parcela identificando el producto y dosis empleada, el tipo de cultivo tratado, la superficie afectada o la persona que realizó la aplicación.

No disponer de esta documentación puede dar lugar a sanciones e importantes descuentos en las ayudas de la PAC. Por si esto no fuese suficiente, el control se completa con la revisión de las máquinas con las que se aplican los diferentes compuestos químicos. La ley prevé inspecciones para los aparatos de más de cien litros que además tendrán que estar en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y pasar inspecciones periódicas cada 3 o 5 años. En ellas se realizan controles de más de una decena de elementos distintos de la máquina que van desde los filtros de toma de agua hasta la detección de pérdidas en los tubos o manguitos, pasando por el estado de las boquillas de pulverización o del sistema de agitación del producto que vaya a aplicarse.