Esta joya busca nombre

La nueva colección de joyas de Sonia Ares nació sin nombre. La artesana de Rois busca un padrino que la bautice y para ello ha lanzado una campaña a través de las redes sociales, donde muestra su última creación, una pulsera en plata y perla. «O nome máis acaído e orixinal levará un exemplar desta pulseira de regalo», anunciaba la orfebre, todavía sorprendida por la buena respuesta. «Foi unha iniciativa para interactuar coa xente e agora teño un problemón porque hai moitas propostas que me gustan: alén, gaia, bágoas de morriña, feitizo, agarimo, sarabia...». La enumeración se alarga, por lo que ha decidido escoger esta semana tres de ellas y someter la ganadora a votación popular. Con su taller en Liñares, al amparo del sello Artesanía de Galicia, ya ha perdido la cuenta de cuántas colecciones ha lanzado desde que se dio de alta como autónoma, en el 2003: «Sobre 80 ou 100, e ata agora sempre lles puxen eu o nome, un moi galego, moi de aquí, polo que están acertando moitos». Sus inicios en la joyería fueron por casualidad, recuerda: «Remóntanse ao ano 1999. Eu viña do sector gandeiro e fixen un curso de soprado de vidro, pero as pezas eran moi delicadas e estaba o problema de transportalas sen que romperan, polo que empecei a combinalo con prata, que hoxe é o material principal co que traballo».