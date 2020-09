Una unidad móvil evaluará la influencia de la destilería de Rois en la calidad del aire

0

La Voz de Galicia uxía lópez

rois / la voz 19/09/2020 05:05 h

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta tiene situada desde el martes una unidad móvil de calidad del aire junto al pabellón polideportivo de Os Dices, en el municipio de Rois. Forma parte del estudio que tiene en marcha la Consellería de Medio Ambiente para «avaliar a influencia das instalacións de Destilerías Compostela na calidade do aire do concello de Rois», después de que varios vecinos de la zona lleven años presentando denuncias por las molestias de la fábrica, situada en el lugar de Contimunde, muy cerca del polideportivo y del colegio de Dices.

El objeto de la evaluación de la calidad del aires es, según la consellería, «constatar os niveis de compoñentes» como el dióxido de azufre, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y partículas como hollín o cenizas, entre otras. Por el momento, no puede concretar el tiempo que estará instalada la unidad móvil (una furgoneta con captadores en el techo) porque, señalan desde Medio Ambiente, depende de los datos que se recojan. No obstante, añade que hay total colaboración del Concello de Rois para mantener la unidad en la zona el tiempo que sea necesario.

Vecinos del entorno de la destilería esperan que la unidad permanezca en el lugar los meses en los que la fábrica trabaja a pleno funcionamiento ya que, en estos momentos, aún no echó a andar tras el parón estival y está haciendo acopio del bagazo, a la vista de los camiones de transporte.

La instalación de la unidad móvil es posterior a una solicitud que hizo este año el grupo socialista de Rois para la instalación de tres puntos permanentes de medición de la calidad del aire en el entorno de la destilería. Por entonces, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental le comunicó al PSOE que estudiaba la posibilidad de instar un único punto, como así acaba de hacer. En ese escrito, el organismo de la Xunta reconoce que hay un problema y que está trabajando para solucionarlo. En opinión de Medio Ambiente, la solución pasa por la «reducción das emisións de partículas e, mentres non se consiga, a destilería debe traballar en función das condicións meteorolóxicas, evitando as situacións nas que se dá a fumigación do penacho», señala en el escrito.