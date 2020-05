El traslado de dos vecinos de Rois en una ambulancia que pudo acabar mal

0

La Voz de Galicia uxía lópez

rois / la voz 16/05/2020 05:05 h

El traslado en una misma ambulancia de dos vecinos de Rois pudo tener un desenlace, cuando menos, no deseado. Los hechos ocurrieron el sábado pasado por la mañana, después de que una vecina de 84 años cayera en su casa. Su familia, que quiere permanecer en el anonimato, accede a hacer públicos los hechos para que no vuelvan a repetirse.

La mujer herida al caer fue trasladada en ambulancia al Punto de Atención Continuada (PAC) de Padrón, donde, tras una primera intervención de urgencia que incluyó sutura con puntos, fue derivada al Hospital Clínico de Santiago. Cuando iba de camino, aún dentro del término municipal de Padrón, la ambulancia dio la vuelta para atender una segunda emergencia, en este caso, la caída de otro vecino mayor de Rois, residente en una aldea distinta. Según explica la familia de la mujer, ambos pacientes compartieron la parte de atrás de la ambulancia, uno sentado y el otro acostado en la camilla, aunque provistos de mascarillas protectoras.

Pasados unos días, la familia de la vecina supo por la del hombre que este había dado positivo en la prueba de coronavirus. «Quedamos temblando», asegura una hermana de la mujer trasladada.

Inmediatamente avisaron a su doctora del centro de salud de Rois, a través del cual gestionaron la cita para realizar la prueba de detención del covid-19, cuyo resultado negativo conocieron el jueves. Fue entonces cuando la familia respiró aliviada, si bien reconoce que todavía tiene el susto en el cuerpo después de vivir «un desgusto moi grande. Pasámolo moi mal», asegura. Mientras no le realizaron la prueba y le comunicaron el resultado negativo, en la familia no pararon de mirarse la fiebre.

Tienen claro que el vecino afectado de coronavirus no tiene la culpa de nada, pero creen que, en el actual momento de crisis sanitaria dos pacientes no pueden compartir una ambulancia y menos al tratarse de colectivos de riesgo (personas mayores). «Non debían facerse as cousas así, pero esta vez pasou», dice la hermana de la vecina trasladada.

Es más, hay muchos vecinos que creían que no se hacían traslados de urgencias de dos personas en la misma ambulancia.

La Central de Urxencias explica que el transporte estuvo coordinado por un médico

Desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirman que la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias realizó el sábado pasado el traslado de dos personas en una ambulancia de soporte vital básico desde el municipio de Rois al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Según corrobora la entidad, se trataba de dos pacientes que sufrieron una caída y que, en ese momento, «ningún era sospeitoso ou positivo por covid-19». Añade que el «servizo estivo en todo momento supervisado por un médico coordinador especialista na atención ás urxencias e ás emerxencias sanitarias». Pese a ello, para esta familia de Rois «non debería ser así», en alusión a trasladar a dos pacientes en una misma ambulancia en el actual contexto de crisis sanitaria.