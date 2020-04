Rois habilita una consulta aislada en el centro de salud para atender a pacientes infectados o sospechosos de contraer coronavirus

0

La Voz de Galicia

Rois 08/04/2020

El centro de salud de Rois cuenta con una nueva consulta aislada, habilitada en la planta baja para atender a pacientes infectados o sospechosos de contraer el coronavirus, sin que accedan a otras dependencias del edificio. La habilitó el Concello, a petición del personal sanitario, que fue trasladada por el coordinador del centro, el pediatra Carlos Silva Hermo. La sala tiene una cama, mesa, lavabo y dotación de oxígeno, entre otro material. El pediatra explica que se trata de un «cuarto illado con aluminio ao que pasan directamente aquelas persoas que cando chegan ao centro de saúde, e na triaxe que facemos na entrada, poidan resultar sospeitosas de estar infectadas». La consulta ya fue usada.

Así, cuando un paciente pasa al espacio reservado es «explorado polo médico do centro de saúde. Se vemos que ten sintomatoloxía que nos faga sospeitar do coronavirus, chamamos ao 061 para que confirmen o diagnóstico e que o persoal do 061 tome as medidas que estime oportunas, como mandalo para o hospital ou recomendar illamento domiciliario», cuenta el coordinador del centro, que destaca la rapidez con la que desde el Concello de Rois atendieron esta petición del personal sanitario «para evitar a propagación do COVID-19, dentro das nosas posibilidades».

Carlos Silva explica que el Ayuntamiento también fue ágil a la hora de instalar una mampara de cristal en la zona administrativa para proteger al personal de la recepción «porque a pedimos un venres e o luns seguinte xa estaba colocada», asegura. El coordinador del centro de salud señala, además, el buen comportamiento general que están manteniendo los vecinos de Rois, respetando el confinamiento en sus casas.

El centro de salud de Rois también tomó medidas con aquellas personas que tienen que hacerse analíticas de sintrom, un anticoagulante. «No centro de saúde temos protocolos que seguimos ao pe da letra. Os pacientes de sintrom non entran no centro; non baixan do coche no que veñen ata aquí. Saímos nos a facer a extracción ao coche, e nuns 15 minutos facilitámoslle os resultados. Se todo está ben, pode volver a súa casa», explica el médico.