Máscaras protectoras, nueva ola solidaria para que cuidar sea seguro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 01/04/2020 05:05 h

La urgente necesidad de material de protección, sobre todo para la personas que trabajan en primera línea para frenar el avance del coronavirus, ha generado una ola solidaria que vio la luz con cientos de costureras elaborando mascarillas. La marea continúa y ahora se acompaña de empresas y particulares cuya actividad les permite diseñar y producir pantallas protectoras, una herramienta necesaria para colectivos que se dedican al cuidado y a tareas de apoyo.

Una de ellas es la empresa de artes gráficas Camilo Vilas, de Rois, que donó al Concello trescientas máscaras protectoras que este Ayuntamiento comparte con Padrón y Dodro, tras previa autorización del donante.

Las pantallas están confeccionadas con un material denominado apet, que se utiliza para envases alimentarios. En Rois, irán destinadas al personal del servicio de ayuda en el hogar, personal sanitario, servicios sociales, Protección Civil y operarios municipales que están realizando tareas de desinfección por el municipio. En el caso de Padrón, las máscaras fueron entregadas al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES).

El alcalde de Rois, Ramón Tojo, agradeció ayer la donación de Camilo Vilas y explicó que comparte el material con Padrón e Dodro «porque queremos seguir facendo cousas xuntos os tres concellos dende a mancomunidade Terras de Iria».

Además de la entrega al Ayuntamiento, la empresa, que es referente nacional en artes gráficas y de señales de cotos de caza en la península ibérica, donó 25 máscaras a cada uno de sus clientes en toda España, como medida para contribuir a luchar contra la propagación del coronavirus.

Según explican desde el Ayuntamiento, las máscaras son flexibles, se pueden llevar en un portafolios o en un bolso grande de ropa y van sujetas a la cabeza con una goma, lo que facilita su utilización. Fueron diseñadas y fabricadas en la planta que Camilo Vilas tiene en Rois, con capacidad suficiente para producir a gran escala si fuese necesario.

Un material muy similar llegó estos días a la agrupación de Protección Civil de Teo. Se trata de 150 pantallas de protección recibidas por parte de la empresa 3DNova Tech de Silleda, que forma parte de un plan de acción mucho más amplio, la denominada iniciativa Ayuda3despaña. Este material fue distribuido entre las residencias de la tercera edad del municipio, la plantilla de los centros de salud de Teo y el personal que trabaja en el servicio de asistencia a domicilio.

No son las únicas pantallas que está recibiendo Teo para reforzar la seguridad del personal que trabaja en servicios básicos y está más expuesto, aunque en este caso la persona que colabora prefiera mantener el anonimato. «No mundo Maker hai moita xente que está facendo cousas extraordinarias, xente que queimou as súas impresoras por sobrecarga e desmontou o seu ordenador para reparar a impresora e continuar imprimindo na casa. Moita xente que está a facer moitas cousas, pero non nos esquezamos que os heroes aquí, non son os que fan pantallas, senón os que teñen que usalas», afirma.

Aumentan las entregas de mascarillas y productos de desinfección

Además de las pantallas protectoras, los concellos están recibiendo aportaciones de distinto tipo. Así, en Negreira continúan las donaciones vecinales de material de protección. Las últimas, entregadas ayer, correspondieron a doscientas mascarillas homologadas entregadas por Zhe Shao y Borja Pérez, vecinos de la villa, mientras que otra residente, Ana Dans, entregaba setenta mascarillas confeccionadas por ella misma. Este material se suma a entregas como la de dieciocho pantallas protectoras, así como diversos alimentos que donan particulares y negocios para las familias más vulnerables.

Por su parte, la empresa ordense Optima Productos Agrarios ha donado productos para la desinfección de las calles de los ayuntamientos de Ordes, Trazo, Mesía, Tordoia y Frades. La empresa señala que con esta entrega busca «contribuír en la medida de lo posible a paliar la difícil situación que estamos atravesando por la expansión del COVID-19». El material recibido se añadió a 1.500.000 litros de agua para desinfectar las calles.

A su vez, Teo ha recibido donaciones de ordenadores para que escolares con familias de recursos limitados puedan acceder a contenidos de materia educativa.