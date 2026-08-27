La Guardia Civil neutraliza dos artefactos explosivos de la Guerra Civil hallados en Padrón y Bergondo

Imagen del artefacto explosivo hallado en una casa de Padrón. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha informado hoy de que ha gestionado la recogida y posterior destrucción controlada de dos artefactos explosivos procedentes de la pasada Guerra Civil, hallados en intervenciones independientes en los municipios de Padrón y Bergondo. Las actuaciones policiales permitieron asegurar los emplazamientos, verificar la peligrosidad de la munición y proceder a su neutralización definitiva.

En el caso de Padrón, en un servicio desarrollado de forma simultánea con el de Bergondo, el Centro Operativo de Servicios (COS) gestionó una alerta referente a la presencia de un objeto de naturaleza militar en un domicilio particular del lugar de Quintas, en el municipio de Padrón. De este modo, efectivos del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) acudieron a la vivienda y confirmaron la presencia de un proyectil de artillería de calibre 37 milímetros con vaina de latón, correspondiente a munición anticarro de la Guerra Civil. Los especialistas procedieron a su retirada de la finca para su posterior neutralización en un emplazamiento habilitado al efecto.

El material explosivo localizado en Bergondo Guardia Civil

Por su parte, la intervención para retirar el material explosivo de Bergondo se inició tras recibirse un aviso en el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de A Coruña, en el que un varón informaba de la localización de un objeto sospechoso en la localidad Una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Sada se desplazó de inmediato al lugar y comprobó que se trataba de una granada de mortero de calibre 60 milímetros, modelo Lafitte 1926 de fabricación francesa. El artefacto presentaba el cartucho propulsor perforado pero conservaba la espoleta montada. Ante la presencia de este tipo de material, se dio aviso al Gedex de la Guardia Civil. Tras personarse en el lugar, los técnicos especialistas confirmaron que el artefacto conservaba sus propiedades explosivas intactas. La granada se encontraba sobre un contenedor de basura.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía las pautas fundamentales de actuación en caso de localizar algún artefacto explosivo o material sospechoso: no tocar ni manipular en ningún caso el objeto, evitar su traslado o depósito en contenedores u otros espacios públicos, señalizar o recordar el lugar exacto del hallazgo y avisar de forma inmediata a los servicios de emergencia a través del teléfono 062 para que personal especializado proceda a su neutralización de forma segura.