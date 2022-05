El abogado del médico de Padrón investigado por abusos sexuales asegura que «todo se aclarará»

El abogado compostelano Evaristo Nogueira representa al médico de Padrón investigado por un presunto delito de abusos sexuales Álvaro Ballesteros

El abogado que defiende al médico de Padrón investigado por un presunto delito de abusos sexuales está convencido de que durante la investigación judicial que ya está en marcha «se va a demostrar que no se ha producido ningún hecho penalmente punible y que todo se aclarará».

El letrado, el penalista compostelano Evaristo Nogueira, pide que se respete la presunción de inocencia de su representado, que en su declaración ante la jueza que instruye la causa negó los abusos sexuales y señaló que las denuncias pueden deberse a una venganza.

Hasta el momento, son cinco las mujeres que dicen haber sufrido abusos sexuales por parte del facultativo, que llegó a ser jefe de servicio del ambulatorio padronés. En el juzgado se investigan dos de esos casos, pero en el expediente abierto por la inspección de Sanidade aparecen otros tres. No obstante, uno de ellos fue archivado al no apreciarse nada punible, dado que el galeno atendió a la paciente en presencia de dos residentes en prácticas que declararon no haber visto nada anormal. El médico, que está de baja laboral desde que se hizo público este asunto, ha denunciado a esta chica por injurias y calumnias.