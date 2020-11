El gobierno de Dodro rechaza anular el convenio para la cesión al Concello de los terrenos de A Paxareira

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Uxía López

Dodro 18/11/2020 15:48 h

El gobierno local de Dodro ha rechazado hoy en pleno dar los pasos para anular el convenio al que ha llegado con la Comunidade de Montes Balouta e Fontecoba para la cesión al Concello de los terrenos que ocupa A Paxareira, en los que se ubica la sede de la entidad o la escuela infantil municipal, entre otros servicios. El pleno, de carácter extraordinario y celebrado en el pabellón polideportivo municipal para garantizar las medidas de seguridad y prevención, había sido solicitado por el Partido Popular (PP) de Dodro, para hablar del convenio pero también de la obra del auditorio que se ejecuta en otros de los edificios de A Paxareira.

El portavoz del PP, Valentín Alfonsín, ha pedido que en el debate del convenio y del auditorio se abstuviera de intervenir el teniente de alcalde, Ramón Abuín, por formar parte de la directiva de la comunidad de montes. La secretaria municipal ha corroborado que así debería ser aunque, finalmente, Abuín se ha ausentado solo en el momento de la votación.

El debate de uno y otro punto fue duro, tanto por parte del portavoz del PP como de los restantes grupos. Valentín Alfonsín ha acusado a los concejales del PSOE, de la Unidade Veciñal de Dodro (UVD) y del BNG de no ponerle freno a las actuaciones del concejal de Urbanismo, Ramón Abuín, a quien le ha recordado que la obra para la construcción del auditorio sigue sin licencia. También ha acusado al alcalde Xabier Castro de que, pese a no tener autorización dicha obra, aún no ha iniciado un expediente de reposición de la legalidad.

Por su parte, el teniente de alcalde Ramón Abuín ha asegurado que la única intención del PP de Dodro y de su portavoz, al que en más de una ocasión le recordó que no es vecino del concello ni comunero, es "ralentizar e paralizar a actividade do Concello". Abuín ha incidido, además, en que el convenio para la cesión de los terrenos de A Paxareira fue aprobado por la asamblea de comuneros de montes y le ha pedido a Alfonsín que "recorde como saiu da comunidade de montes".

Por su parte, el portavoz de la Unidade Veciñal, Xoán Xosé Vicente, ha dicho que el convenio es la vía que recomiendan los servicios jurídicos para cumplir con la obligación legal de que el suelo dotacional del PXOU pase a terreno público. Ha asegurado, además, que el acuerdo, que está pendiente de ratificar en pleno, "é beneficioso para o Concello e para a comunidade de montes" y que, echarlo para atrás, sería "ir en contra do que votaron a maioría dos comuneiros".

Finalmente, para el portavoz del BNG, Xoán Mariño Bautista, el anterior gobierno del PP sabía de los cambios en la Lei do Solo que obligan a que los terrenos de A Paxareira pasen a ser públicos y no hizo nada, como también sabía que había una solicitud de licencia de obra para la construcción del auditorio y tampoco hizo nada para tramitarla, ha añadido el concejal nacionalista.

El alcalde Xabier Castro le ha recriminado al portavoz del PP que, cuando era alcalde, no movió ni un solo trámite para adaptar la situación de los terrenos de A Paxareira a la nueva normativa de la Xunta ni para conceder la licencia para el auditorio. El regidor ha añadido que su gobierno está para hacer política, que pasa por atender y solucionar los problemas de los vecinos, mientras el PP se dedica a denunciar temas en la vía judicial aunque, por ahora, sin mucho éxito, ha dicho Xabier Castro.

El otro tema en el orden del día ha sido la obra para el desvío del regato de Manselle que, según el portavoz del PP, se ejecuta sin ningún tipo de autorización. Por esta actuación, Valentín Alfonsín ha pedido al alcalde el cese inmediato en sus funciones de los concejales Ramón Abuín y Ana Muñiz. El alcalde le ha recordado que la obra arranca de su mandato y que el actual gobierno se dedica a ejecutarla aunque el estado de alarma demoró su finalización, tal y como precisó el portavoz de la Unidade Veciñal.