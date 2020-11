Recogen firmas en contra de la apertura de un tanatorio en un bajo de Padrón

0

padrón / lA voz 17/11/2020 05:10 h

Dos comunidades de vecinos de Padrón, en las calles Noirmoutier y Vila de Rianxo, iniciaron una recogida de firmas para entregar en el Concello como muestra de su rechazo frontal a la apertura de un tanatorio en un bajo comercial de uno de los edificios. La recogida de firmas comenzó días atrás y ya superan las 200, al tiempo que hay una petición en la plataforma digital change.org.

Al mismo tiempo, los afectados están redactando las alegaciones al proyecto porque entienden que las obras previstas «incumplen el ordenamiento jurídico aplicable». Así, entre otros puntos, alegarán que el PXOU de Padrón no permite el uso funerario en el edificio en cuestión ni la degradación del espacio libre privado para su uso como viario. Según explican los afectados, la entrada y salida del vehículo funerario tendría que hacerse por una calle peatonal que es propiedad privada de los dos edificios y se oponen totalmente a que se usen elementos comunes no aptos para la circulación.

Señalarán, además, que no existe el consentimiento de la comunidad de propietarios del inmueble. Para estos vecinos, el bajo de uno de los edificios no es el lugar más idóneo para la apertura de un tanatorio al situarse en pleno Camino de Santiago y en una zona residencial en la que también hay albergues de peregrinos; guardería municipal; parque infantil; campo de fútbol y muy cerca, cada domingo, el mercado ambulante. «Hai fincas de sobra non moi lonxe do centro de Padrón sen meter o tanatorio nunha zona residencial», explica uno de los afectados.

Conscientes de que el velatorio es un servicio ya normalizado, se oponen a que se use una zona privada de los edificios para la entrada y salida del coche funerario y de ahí que seguirán recogiendo firmas hasta finales de mes para entregarlas en el Concello, junto con las alegaciones y la petición de que acuerde denegar la licencia solicitada para la apertura del tanatorio. Aparte de la plataforma de firma digital, también tienen un manifiesto en las redes sociales para obtener más apoyos.