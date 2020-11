Juzgan a un policía local de Padrón por inventarse una agresión para detener a un conductor que aparcó mal su coche

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago de Compostela 06/11/2020 19:31 h

Un policía local de Padrón tendrá que sentarse el próximo viernes en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial acusado de detención ilegal, denuncia falsa y lesiones a un conductor que había estacionado indebidamente su vehículo y al que habría golpeado, según la Fiscalía, cuando se negó a identificarse. El ministerio público pide para él una pena de cinco años de cárcel, inhabilitación de tres años para empleo o cargo público, multas por un valor total de 8.040 euros y que indemnice a su presunta víctima con 150 euros por las lesiones causadas y 3.000 euros por los daños morales.

Los hechos que han motivado este procedimiento contra el agente padronés se produjeron el 8 de febrero del 2018 sobre las 10.50 horas. El policía, en el ejercicio de su cargo, estaba multando a un vehículo mal estacionado y su propietario, M. C. M., se negó a identificarse, ante lo que, según la fiscalía, el municipal reaccionó empujándolo «fuertemente provocando que cayese al suelo, momento en que le propina varias patadas» que le provocaron lesiones leves en la zona del cuello y rasguños en la rodilla derecha y el muslo izquierdo.

Denuncia falsa

Tras aquel incidente, el policía local detuvo al conductor por un delito de atentado y resistencia e hizo constar en las diligencias que el arrestado le había golpeado con la rodilla derecha en la ingle, algo que la Fiscalía asegura que hizo a sabiendas de que su relato no se ajustaba a la realidad de lo que había sucedido y con la intención de justificar una detención para la que no había motivos. Por ello, en caso de que no se estime la acusación por denuncia falsa, se ha presentado como alternativa la de falsificación en documento oficial, por la que se le solicita idéntica pena de cinco años de prisión y la misma multa.

Sin embargo, cuando el agente tuvo que ir a declarar al juzgado en calidad de testigo en el procedimiento abierto contra el conductor por atentado a la autoridad manifestó que la rodilla de M. C. M. no había llegado a impactar con su cuerpo. De hecho, el 27 de junio del 2018 el conductor también tuvo que declarar como investigado por este mismo asunto, pero en el 15 de noviembre de ese mismo año las actuaciones fueron sobreseídas de forma provisional. En paralelo, se instruyó el procedimiento que ahora se juzga por la supuesta mentira del policía local de Padrón al denunciar la agresión y detener al implicado.