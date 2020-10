Vicente Domínguez, nominado a mejor fotógrafo del año por un retrato a una padronesa

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 29/10/2020 05:00 h

Cuando la vio por primera vez, supo que quería retratarla. El dubrés Vicente Domínguez lleva haciendo fotos 26 años. Se dedica principalmente al reportaje social. «La BBC (bodas, bautizos y comuniones) es lo que llena el bolsillo», dice él. Pero a su ojo entrenado no se le escapó la singular belleza de Cintia, una joven de Valencia que se fue a vivir hace un tiempo a Padrón, donde él tiene su estudio desde el 2011. «Vi esa espectacular melena pelirroja y esos ojos claros... Son rasgos únicos, solo el 1 % de la población los tiene. Hablé con su madre y le dije que quería fotografiarla», cuenta. Lo hizo este mismo año. ¿El resultado? Ha sido nominado por este retrato a mejor fotógrafo del año en el concurso nacional de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (Fepfi). «Está claro que la modelo es una preciosidad y gran parte del mérito es de ella», destaca. Vicente también repara en que es un reconocimiento al trabajo bien hecho, al suyo y al de otros candidatos gallegos. «Es una inyección de moral. Somos un buen grupo de aquí. Esto nos honra y pone en valor la calidad de los fotógrafos gallegos, en un certamen en el que se presentaron 1.250 imágenes». Llega, además, en un momento especialmente delicado, teniendo en cuenta que su principal fuente de recursos, la de los eventos, ha sido de las más perjudicadas a causa del covid. No es la primera vez que este empresario nacido en Bembibre destaca a nivel nacional. Hace un par de años ya compitió en los premios Goya de Fotografía y Vídeo que se presenta por primera vez al certamen, tras ser seleccionado con una obra que retrataba la Pascua padronesa, una localidad en la que acabó por amor, explica: «Mi vida es un periplo. He estado en muchos sitios: Santiago, Canarias, Vilagarcía... Hasta que conocí a una padronesa y abrí aquí el negocio». Federado en la Fepfi desde hace unos 15 años, relata que empezó en este oficio por casualidad. «Mi hermana María José estudió fotografía en la EASD Mestre Mateo. Me lleva tres años y empecé a ayudarla en el estudio de fotografía que montó. Luego ella siguió por la rama de la pintura, que fue lo que siempre le gustó, pero ya me había metido a mí el gusanillo de la fotografía», reconoce.

Una ventana de Ponferrada a Santiago

Las heroínas y anfitriones del Camino de Invierno se exponen de nuevo en el Hotel Oca Puerta del Camino, en una muestra fotográfica que incluye también imágenes de los paisajes y monumentos que se encuentran a lo largo de esta ruta jacobea. Son medio centenar de instantáneas, salidas todas de una misma cámara, la de José Manuel Ortigueira. Forman parte de un proyecto cofinanciado por el programa O teu Xacobeo de la Xunta y con el patrocinio de la propia firma hostelera, promovido por la asociación de exalumnos Alumni USC, el cual se completa con la realización del trayecto que une Ponferrada con Santiago cruzando la Ribeira Sacra. Los organizadores esperan que la exposición pueda mantenerse hasta finales de año.

Premio europeo

Con «alegría y enorme orgullo». Así recibía el historiador y periodista local Fernando Franjo la noticia de que su proyecto sobre los cafés históricos de la Península, presentado con Vitor Marques desde el Café Santa Cruz de Coímbra, había recibido el premio europeo de Turismo ECTN Awards en la categoría de rutas culturales europeas. «Es un reconocimiento a un largo trabajo en defensa de la creación de una ruta transnacional de cafés históricos y con historia, como escalas de un itinerario turístico y cultural por España y Portugal», destacó en sus redes sociales Franjo, quien añade que es «un primer paso para la construcción de una red cultural europea de cafés históricos».