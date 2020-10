Exigen tres años de tasas del mercado de Padrón a una pareja que ya no vendía allí

0

La Voz de Galicia u. lópez

padrón / lA voz 17/10/2020 05:10 h

Un matrimonio de vendedores ambulantes de Moaña denuncia que el Concello de Padrón le reclama el pago del puesto de venta de los años 2016, 2017 y 2018 pese a que ellos no trabajan en el recinto padronés desde finales de 2015. El puesto, de venta de ropa, estaba a nombre de la mujer de Manuel Lemat, que hace de portavoz y explica que «deixamos de ir ao mercado de Padrón pola mala xestión que había». Fue, según su versión, a finales de 2015 y así se lo comunicaron, según dice, al interventor del Concello y a la Policía Local.

No obstante, no fue hasta mayo de 2018 cuando se enteró de que el Ayuntamiento le reclamaba tres anualidades. La de 2016 ya la abonó y ahora acaba de solicitar el pago fraccionado del 2017, que supera los 400 euros con el recargo, una vez que se le hace mucho para pagar ya que, explica, «o 90 % dos que traballamos nos mercados vivimos ao día».

Manuel Lemat asegura que, desde que no montan el puesto en Padrón, le consta que otro vendedor ocupó su sitio y dice que tiene fotografías y testigos. «En tres anos non se enteraron de que xa non vendíamos en Padrón, pero que control hai neste Concello?» se pregunta el vendedor. Cuenta que su mujer vendía en Padrón desde el año 1994 y, pese a ello, no figuraba de alta en ningún documento, como si pasa en otros mercados, y en la misma situación estaban muchos otros puestos, lo que achaca a la «falta de control do mercado». «O que están facendo agora, hai anos que debería estar feito», afirma el vendedor en alusión al control de los puestos que tiene en marcha el Concello.

Desde este explican que ese puesto de venta fue dado de baja en mayo de 2018, pero Manuel asegura que en esa fecha fue cuando se enteró de que le reclamaban tres anualidades y presentó un escrito en el que les recordaba que su mujer no trabajaba en el mercado desde finales de 2015 por lo que, insiste, no le pueden reclamar tres años en los que no trabajó en Padrón.