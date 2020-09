El comedor del colegio Rosalía de Castro de Padrón peligra si no se presentan colaboradores

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Uxía López

padron / la voz 30/09/2020 05:05 h

El servicio de comedor en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rosalía de Castro de Padrón podría peligrar sin la colaboración de los padres y madres. En su página web y en un comunicado remitido a las familias, el colegio advierte de que, de no presentarse 16 personas voluntarias, «nesta semana verémonos na obriga de pechar o comedor escolar», aunque añade que no quieren llegar a tomar esa decisión. En el aviso, la dirección del centro recuerda que el comedor es un «servizo beneficioso para moitos» y de ahí que haga un «chamamento urxente» para pedir la colaboración de padres, madres o tutores legales de alumnos, las personas que permite la Xunta para colaborar en el servicio escolar.

El colegio pide 16 porque ese es el número de grupos estables organizados este año en el comedor, conforme al protocolo de prevención del covid, de modo que cada escolar come con el resto de compañeros del aula. A día de hoy ya hay algunos padres y madres voluntarios, pero el número es insuficiente y de ahí el llamamiento realizado por la dirección del centro educativo, que han hecho pública varias familias, así como el BNG de Padrón.

En el comunicado el colegio también advierte de que, «unha vez pechado o comedor, descoñecemos cando se poderá volver a abrir» y recuerda que, sin la colaboración, no hay un servicio que es tan importante para muchas familias, precisa. Por su parte, el BNG califica la situación de «moi grave» y pide a la Xunta y al Concello que «tomen as medidas necesarias para garantir este servizo que é fundamental para atender as necesidades do centro escolar e das familias».