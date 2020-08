La red de residuales de Padrón contamina un pozo particular

0

La Voz de Galicia

12/08/2020

Desde hace unos tres años, la red de alcantarillado del Concello de Padrón filtra líquidos fecales al pozo artesanal de agua potable de la vivienda de Carmen Somoza Sánchez, en la aldea de Vilar, en la parroquia de Cruces. En los últimos seis meses, las aguas fecales contaminaron tres veces su pozo, según cuenta, por lo que «non podemos facer nada coa auga», añade la vecina, que no esconde su enfado por la situación que está sufriendo.

«Así non podo estar; xa hai tres ou catro anos que non bebemos a auga do pozo, pese a que é dun manancial, pero agora tampouco a podemos usar para cociñar ou incluso para lavar a louza ou ducharnos porque a auga apesta», explica Carmen Somoza, cuyo caso hizo público el BNG en el último pleno ordinario. La edila nacionalista, Beatriz Rei, incluso llevó una botella de agua del pozo a la sesión, para que el gobierno la viera y oliera.

Según relata la vecina afectada, la filtración de aguas fecales a su pozo se produce cuando fallan las bombas que hay instaladas en la red de saneamiento, por lo que el agua se acumula en torno a un registro situado puertas afuera de su vivienda. Ese fallo en las bombas es más frecuente, según añade Carmen Somoza, desde que el Concello autorizó a una empresa de la zona a que se conectara a la red.

«Cada vez que se estropea a bomba, ven toda a porquería», dice. Cuando se produce la filtración, a la familia no le queda más remedio que vaciar su pozo artesanal, que tiene menos de dos metros de fondo, limpiarlo y echar un vaso de lejía para desinfectar. El Concello le dio la opción de conectarse a la red municipal de abastecimiento de agua potable, pero Carmen Somoza se niega. «Náceme a auga na beira da casa, dun manancial moi bo que non seca nunca; non é comparable coa auga tratada do Concello, sen contar que esta tería que pagala, polo que quero o servizo que tiña antes das obra do saneamento», asegura rotunda la vecina de Vilar de 53 años.

Ayer mismo, el concejal de Servicios de Padrón, José Ramón Pardo se trasladó hasta el lugar, acompañado de un trabajador de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y de saneamiento del Concello para buscar una solución.

Pardo reconoció el problema de la vecina y dio orden de que, cuanto antes, se selle el registro por el que se filtra agua al pozo tradicional de agua de la familia, cuya vivienda está situada en pleno Camino Portugués.

Carmen Somoza destaca también que los peregrinos le piden a menudo agua o refrescarse en el lavadero, pero desde que tiene este problema no puede hacerlo.

«O noso pozo non seca nunca e é unha pena que estea contaminado», asegura la vecina, que espera que la empresa concesionaria haga cuanto antes la obra que le pidió el concejal, para volver a usar el agua. «A solución non é pagar a auga do Concello cando eu teño unha do manancial na porta da casa», concluye Carmen Somoza.

En la misma línea está la petición que hizo el BNG en pleno, de que se solucione el problema sin coste económico para la familia y sin que esta tenga que pasar a pagar por el agua.