Padrón no abrirá este verano el albergue público de peregrinos

Padrón / La Voz 18/07/2020 18:05 h

El Concello de Padrón decidió no abrir el albergue público situado en la Costanilla del Carmen y así se lo comunicó a los alojamientos privados que funcionan en el municipio. Según explica la concejala de Cultura y Turismo, Lorena Couso, visto que por el momento «non hai demasiada demanda», el gobierno local prefiere que primero se ocupen las plazas privadas, con el fin de contribuir a dinamizar la actividad económica de los albergues particulares, que son 8 los que figuran en el registro de la Xunta y que suman más de 200 camas disponibles.

En la comunicación remitida por el Ayuntamiento al gremio también se les indica que informen en caso de que haya una previsión de ocupación completa en los alojamientos privados, aunque la concejala no es muy optimista en ese sentido. En la decisión de no abrir el albergue público también influyó que, conforme a la normativa de seguridad sanitaria, de entrada solo se podrían usar 7 de las plazas disponibles, según explica Lorena Couso y de ahí que el gobierno local decidiera que «primeiro traballen os aloxamentos privados», algunos de los cuales tienen un buen número de camas aún adaptados a la nueva normativa sanitaria. Previamente, el Concello ya había decidido que este verano no abriría el pabellón polideportivo del Campo del Souto para alojar peregrinos, mientras hubiese plazas en los establecimientos privados, una medida que celebraron estos.

El Ayuntamiento mantendrá hasta nuevo aviso la atención de la Oficina de Turismo en la planta baja de la biblioteca, un espacio más amplio para trabajar las tres personas que están en verano, sin contar que no se interrumpe el servicio bibliotecario. Padrón ya tiene aprobada la subvención para la construcción de una nueva oficina de turismo más amplia.