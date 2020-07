Pinceladas de arte en vivo e historia en Padrón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 16/07/2020 05:00 h

Media docena de artistas profesionales participaron ayer en una jornada de pintura en directo a pie de calle, pero no en un rincón cualquiera. La actividad consistía en mostrar su trabajo en vivo junto a varios monumentos integrados en el Camino, como el Paseo do Espolón, la iglesia de Iria Flavia y Convento do Carme.

La actividad, en la que participaron Antonio Abad, Isabel Alonso, Camilo Seira, Mila Vázquez, Laureano Vidal y Fernando Yáñez incluía visitas guiadas en las que dar alguna pinceladas sobre su obra y la historia del patrimonio padronés que sirvió de marco.