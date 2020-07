Padrón diseña un programa alternativo para las fiestas del Santiaguiño, que se cancelan

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

padrón / la voz 11/07/2020 05:05 h

El Concello de Padrón diseñó para este mes un programa de actividades de ocio adaptado a la nueva normativa sanitaria. Ello supone cancelar citas de gran asistencia de público como el derbi asnal del día 24 y la romería del Santiaguiño do Monte del 25. «Dende o goberno local estamos buscando as mellores opcións de ocio para a veciñanza de Padrón, pero priorizando a súa seguridade ante todo. Trátase dunha situación inédita e hai que extremar as precaucións», afirma la concejala de Cultura, Lorena Couso.

También está suspendido el evento Asnot, cuya asociación cultural promoverá actividades on line a lo largo de esa semana. Aunque se cancelan los actos en el monte, el día 25 habrá en la villa una procesión con la imagen del Santiaguiño, a partir de las once de la mañana, seguida de la misa. Los grupos folklóricos padroneses O Pedrón, Rosalía de Castro, San Pedro de Carcacía y A Arreixeira acompañarán la procesión.

El programa diseñado por el Concello arranca el día 17 con la actividad Astronomía nas Rutas Xacobeas. Desde el día 20 hasta el 23 habrá actuaciones de teatro en el campo de fútbol del Souto, a las nueve y media de la noche. En caso de lluvia, la actividad se traslada a la biblioteca del convento del Carmen.

El jueves 23 será la presentación del libro Inchadiña branca vela, de Eduardo Rivo, en el auditorio municipal a las nueve de la noche. El viernes 24 por la tarde se celebra la subida en dorna por los ríos Ulla y Sar hasta el Paseo del Espolón, en homenaje a Rosalía de Castro. Ese día, a las nueve y media, Píscore presentará Concerto Confusión en el campo de fútbol. Y, a partir de las once de la noche, las calles de Padrón vibrarán al ritmo de las charangas O Santiaguiño y Os Celtas, hasta las dos de la madrugada.

El acto final de julio será un concierto de la Banda Municipal de Música, el día 26 en el campo de fútbol del Souto, a las ocho y media de la tarde.