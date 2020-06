El mercado de Padrón conserva su tirón a pesar de los cambios

0

La Voz de Galicia

Padrón / La Voz 29/06/2020

Padrón retomó la celebración del mercado ambulante de los domingos, con una reducción considerable del número de puestos de modo que, de forma alterna, cada semana trabaja en torno al 60 % del total, según datos del Concello. Esta decisión provoca opiniones encontradas en el colectivo de vendedores consultados, aunque son más numerosas las críticas negativas.

Entre ellas, hay comerciantes que aseguran que «con este sistema non compensa vir; un mercado é con todos os postos todas as semanas». «No lo veo normal no poder trabajar todas las semanas, como si se puede hacer en otros mercados; con dos días al mes, yo no puedo vivir». «No veo necesario alternar los puestos; todos queremos trabajar y también se podría controlar el aforo».

Son algunas de las opiniones recabadas el domingo entre vendedores del Paseo del Espolón, en el que cada domingo trabajan dos de las cuatro hileras de puestos que había anteriormente, dejando libre un gran pasillo central. En el resto del recinto, el sistema es igual. También hay quien considera que la alternancia de puestos «es una buena idea, aunque nos gustaría trabajar todos los domingos». «Dentro de lo malo, podemos trabajar y así no está la agente agrupada».

Lo que está claro es que, después de todo lo vivido, el mercado ambulante de Padrón sigue teniendo tirón a la vista de la afluencia que había el domingo, aunque algún vendedor aseguró que más o menos era la que «hay un domingo malo de invierno». La inmensa mayoría de las personas asistentes portaba mascarilla y en muchos puestos había también gel hidroalcohólico. En lo que si coinciden los vendedores es en que las ventas han caído mucho.

La opinión de los vendedores

A. González: «A xente non compra como antes»

Tiene 34 años y un puesto de ropa en el Espolón. Dice que, «de momento, non compensa moito vir ao mercado» ya que «as vendas baixaron moito porque a xente non se anima a comprar como antes». Considera que «o mercado de Padrón sempre chama» y que hay más gente que en otros.

E. Escudero: «Tal y como está, no vale para nada»

Hace dos años que tiene puesto en Padrón y asegura que, tal y como está ahora, el mercado «no vale para nada. El mercado de Padrón es conocido por su número de puestos y así hay menos afluencia de personas», dice. «Hay que ver como se puede mejorar esto», añade.

F. J. Vidal: «No está mal, pero no es lo mismo»

Este vendedor cree que el actual sistema de alternar puestos «no está mal, pero no es lo mismo», dice. «Si vendieras en un domingo lo que antes hacía en dos, aún merecería la pena, pero no es así». Lamenta que en otros mercados puedan trabajar todos los puestos y en Padrón no.