El pabellón del Souto de Padrón no acogerá peregrinos mientras haya plazas en los albergues

La Voz de Galicia uxía lópez

padrón / la voz 21/06/2020 05:05 h

El Concello de Padrón no abrirá este año el pabellón polideportivo del Souto para acoger a peregrinos mientras haya plazas libres en los albergues privados que, por la nueva normativa sanitaria, deben reducir su capacidad a la mitad. Con el cierre del pabellón para este uso, el Ayuntamiento atiende así una de las demandas planteadas por este sector, que consideraba «competencia desleal» la apertura de la instalación deportiva para acoger gratuitamente a caminantes, de acuerdo con los establecimientos consultados.

De momento, casi no hay peregrinos a causa del parón por la pandemia y los alojamientos no abrirán hasta dentro de unos días, pero el responsable de uno de ellos explica que «a ocupación completa dos albergues ten que ser unha prioridade antes de que o Concello meta a peregrinos no pavillón do Souto». Y lo justifica de la siguiente manera: «os albergues cumprimos uns requisitos que non cumpre o pavillón», sin contar, añade, que esta instalación tiene unos costes, entre los que menciona consumo de luz o limpieza. En su opinión, los peregrinos que pasan por Padrón «deben pagar por durmir, do mesmo xeito que pagan por comer ou por calquera outra actividade. Ademais, para ter bos prezos xa está o albergue municipal e o do convento de Herbón», señala este titular.

En esa misma línea se expresa la responsable de otro alojamiento privado, que asegura que «ata que non se completen as prazas dos albergues privados non se debe abrir o pavillón; nós pagamos os nosos impostos e penso que é competencia desleal». Además, señala que ahora, en el contexto del covid-19, «vai custar moito empezar de cero xa que nos esixen moitísimas medidas sen axudas e, o peor, o peregrino ten medo». En otro establecimiento aseguran que la demanda de no abrir el pabellón «é unha loita coa que levamos varios anos». En este caso, asegura que «claro que se pode pernoctar no pavillón, sempre e cando os albergues privados estean completos».

Algunas de las reservas que había para el polideportivo del Souto ya fueron anuladas, según explica la concejala de Cultura y Turismo, Lorena Couso, que asegura que la instalación no se abrirá de modo que, en caso de haber grupos grandes, tendrán que repartirse por los albergues privados y así se les está informando ya en algún caso.

En principio, la decisión de no abrir el pabellón es para este año ya que el próximo es Xacobeo y la previsión inicial es tener una gran afluencia de peregrinos.