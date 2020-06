El autocine llega por primera vez a Padrón con cuatro sesiones y las entradas agotadas

0

La Voz de Galicia uxía lópez

padrón / la voz 17/06/2020 05:05 h

El autocine llega por primera vez a Padrón con cuatro sesiones, dos de ellas infantiles, que ya tienen las entradas agotadas. Se proyectarán este viernes y sábado, además de los días 26 y 27 de este mes, a las once de la noche. Detrás de esta iniciativa está la empresa local Ufatec, con sede en el polígono de Pazos y dedicada a soluciones tecnológicas. Fue su titular, José Freire Cruces, de 42 años, el que le propuso al Concello de Padrón realizar las proyecciones de forma desinteresada, aunque su empresa no se dedica de forma profesional a ello, de modo que está construyendo una pantalla ex profeso para la ocasión. «A nosa empresa traballa en moitos concellos da zona e en todos falan das dificultades para organizar actividades de ocio a causa das limitacións, polo que pensei que o autocine podía ser unha boa idea», explica José Freire. Y lo es a la vista de la rapidez con la que se agotaron las entradas para el recinto del campo del Souto en el que se hará la proyección, con capacidad para 60 vehículos, limitada por las distancias de seguridad y por los planes de emergencia.

De este modo, mayores y niños podrán ver en la pantalla instalada entre el centro social y el de salud las películas O que arde y Astérix. El secreto de la poción mágica, cuyo sonido escucharán a través de la radio del coche.

«Penso que é unha experiencia bonita», asegura Freire que recuerda que «parte do encanto é estar no coche», sin contar que seguramente será la primera vez para la inmensa mayoría. «Eu tamén teño unha filla e, aínda que vivimos na aldea, todos o pasamos mal esta tempada polo que hai que desconectar do que está pasando e esta é unha boa maneira», añade José Freire, en cuya iniciativa colabora Asorapa. En cuanto a la hora de proyección, tiene que ser a las once de la noche porque, explica el titular de Ufatec, es necesario que no haya luz natural para tener una buena imagen. Freire se declara «moi satisfeito coa acollida do autocine», por el que ya le han preguntado en otros concellos.