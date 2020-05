«No hay palabras para contar lo que pasé»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Uxía López

Padrón / La Voz 03/05/2020 19:38 h

[uxía lópez] La vecina de Padrón María Mercedes Martínez Neira, de 72 años, más conocida como Chiruca, se recupera en su casa tras superar el coronavirus, después de estar ingresada en la uci y en planta del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Chiruca estuvo, junto con su vecina y amiga Pilar Postigo, en Lloret del Mar, en Girona, en un viaje del Imserso con salida el 26 de febrero y regreso el 11 de marzo. De la ciudad catalana volvió con «un catarro muy fuerte, cansancio y algo de fiebre».

En una primera consulta médica de urgencia le diagnosticaron un catarro y le recetaron un jarabe para tomar tres veces al día. Para ella, esa primera consulta no fue muy acertada, sobre todo porque ya tenía fiebre. A partir de ahí, la vecina, que reside sola, asegura que «me abandoné; solo quería estar tumbada en cama, no tenía ganas de nada y llegó un momento en que no era consciente de que estaba cada vez peor».

No obstante, su hija la llamaba a diario «y ella sí notaba que yo estaba peor, ya por la manera de hablar y por la tos». Un día, su hija la llamó a las seis de la madrugada; no se había acostado y había estado hablando con el teléfono habilitado para informarse sobre el coronavirus, donde le indicaron que tenía que llamar la afectada. «Mi hija tenía miedo de que me muriera sola», relata la madre. Y Chiruca llamó.

Hasta su casa acudió una ambulancia, que inmediatamente la trasladó al hospital, no sin antes indicarle que avisara a su familia y le dijera que iba estar incomunicada. Ingresó directamente en la uci. «No sé los días que estuve allí, sedada y con respiración asistida, pero no sé que pasaría si no llega a ser por la insistencia de mi hija». Ingresó el 21 de marzo y el día 9 de abril le dieron el alta en el hospital. Desde entonces, se recupera en casa.

«Cuando vine del hospital casi no podía dar dos pasos seguidos sin sentarme y no podía hablar sin toser, pero ahora ya paseo por la casa», cuenta. «Lo pasé muy mal; no se puede contar, no hay palabras para explicarlo; el tiempo que pasé en la uci es inexistente para mí porque estuve sedada y no me acuerdo de nada. Y hasta mucho tiempo después no entendí por qué había tanta gente y tantos aplausos cuando salí de la uci». Ella fue la primera paciente dada de alta en la uci del Hospital Clínico de Santiago.

Ahora le toca recuperarse en casa porque, cuando atendió la llamada de este periódico para el reportaje, Chiruca señaló que aún le temblaban las piernas, tenía pesadez en el pecho y que estaba pendiente de una placa. «Aún no puedo salir», aseguró.

La vecina también quiere destacar el «trato, el cariño y el mimo» de todos los trabajadores de la uci que la atendieron y cuidaron, desde auxiliares a enfermeros o médicos, a los que pone una nota «mucho más elevada que un 10».

Pilar Postigo, la vecina y amiga con la que acudió de viaje a Lloret del Mar, también enfermó de coronavirus y también estuvo ingresada en el hospital. En Padrón hubo más casos de contagio de vecinos que se fueron a viajes del Imserso, ya fuera a Girona o a Benidorm, en Alicante. «Todos los que conozco, se contagiaron», asegura Chiruca, que es muy conocida en la villa, donde regentó dos comercios, uno tipo bazar y otro de deportes.

Chiruca, en una fotografía reciente facilitada por ella misma, se recupera en su casa tras pasar la enfermedad

«Tardé en entender por qué había tanta gente y aplausos cuando salí de la uci»

«Cuando vine del hospital no podía dar dos pasos seguidos sin sentarme»