Los gobiernos locales de Padrón y Rois donan el 30 % de su salario del mes de abril

La Voz de Galicia Uxía López

Padrón 07/04/2020 16:30 h

Los gobiernos locales de Padrón y Rois acaban de anunciar que donan el 30 % de su salario del mes de abril a los Servicios Sociales de rus respectivos Concellos, con el objetivo de ayudar en esta crisis sanitaria a las familias con menos recursos. El alcalade padronés, Antonio Fernández, ha explicado que el objetivo de esta decisión “é incrementar a partida destinada a Servizos Sociais nun momento determinante, no que máis que nunca a cidadanía precisa a axuda das institucións”. También busca, ha añadido el regidor, "solidarizarse con todas aquelas persoas que perderon os seus ingresos, e coas empresas e cidadáns que están facendo doazóns”.

En Padrón, los Servicios Sociales señalan que el número de incidencias y emergencias que deben atender se incrementó en más de un 50 % desde que se decretó el estado de alerta ya que, explican, ahora son más las familias que tienen problemas para hacer frente a sus gastos habituales, como pago del alquiler de la vivienda, luz o agua, sin contar aquellas que demandan ayudas para comprar alimentos. Así, añaden desde este departamento, las facturas del mes de marzo muestran un incremento de más del 75 % del importe que acaparaban las acciones de emergencia social antes de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

En Rois, la donación del 30 % afecta al alcalde Ramón Tojo y al concejal de Obras, Carlos Ares, los únicos del gobierno local con salario. El regidor explica que, con esta iniciativa, quieren contribuir a impulsar a “a importante labor que dende o departamento de Servizos Sociais do Concello se está a facer entre a veciñanza”. Ramón Tojo recuerda que, desde el Ayuntamiento, se hace un segimiento de las personas con menos recursos para tratar de que “todos os veciños e veciñas do municipio teñan as necesidades básicas cubertas durante esta crise”.

Entre ellas, las de alimentación de modo que, en Rois, desde los Servicios Sociales y Protección Civil, se están repartiendo alimentos entre los vecinos más vulnerables. Entre esos alimentos y otros productos están los donados por los propios vecinos en dos establecimientos del municipio: el Estanco y Agroesparís, ambos situados en Urdilde. Además de alimentos no perecederos, también hay productos de higiene y material escolar, que el Concello hará llegar a los vecinos con menos recursos.