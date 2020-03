«Non pedimos unha autopista; só queremos un camiño digno»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia uxía lópez

padrón / la voz 06/03/2020 05:05 h

Hace años que vecinos de la aldea de Pedreda, en Padrón, reclaman la mejora y ampliación del camino que da acceso a cuatro viviendas y que, en el tramo más ancho, tiene 3,15 metros frente a los 2 metros del más estrecho. Con ello, no es de extrañar que circular con el vehículo sea toda una aventura diaria hasta el punto de que los vecinos no pueden tener un coche cualquiera, sino siempre uno de pequeñas dimensiones. Aún así, explican que tienen los espejos rayados.

Coches aparte, la gota que colmó la paciencia de estos afectados fue lo sucedido el último día del año, cuando un vecino tuvo que ser llevado en silla de ruedas y bajo el paraguas hasta la ambulancia, una vez que este último vehículo no pasa por la pista.

«Non pedimos unha autopista, senón un camiño digno para andar cos nosos coches e para que entre un vehículo de emerxencias», aseguran los vecinos, que también llevaron su demanda al pleno del Concello a través de una moción del PSOE que fue aprobada por unanimidad, aunque se temen que se quede en nada. Para ellos, atender su petición no es tan difícil teniendo en cuenta que hay espacio para ampliar el camino, que discurre entre dos muros particulares y que, según denunciaron, no están en muy buenas condiciones. Hacia un lado, hay una huerta particular que está sin trabajar por lo que consideran que sería una buena alternativa para ensanchar la vía. «Non é tanto cacho e non se toca ningunha casa», dice una vecina, que cuenta que, en alguna ocasión, una persona se ofreció a comprar el terreno necesario para la ampliación, pero no se lo vendieron.

A la vista de lo que sufren diario para entrar y salir con los coches hasta sus viviendas y hartos de que el Concello no atienda sus demandas, una de las vecinas ha recurrido incluso a la Fiscalía, para denunciar que el Ayuntamiento desatiende sus obligaciones con respecto al camino.