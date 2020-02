Aparece flotando en el Ulla en Padrón el cuerpo sin vida de una mujer

0

La Voz de Galicia

Padrón 24/02/2020

El cuerpo de una mujer de unos 60 años de edad ha sido encontrado esta mañana en el río Ulla a su paso por Padrón, concretamente en el lugar de A Ponte.

El cadáver ha sido encontrado por unos pescadores de lamprea que estaban faenando en el río. Tras rescatarlo, han trado de reanimarlo, pero ya nada han podido hacer por reanimarla.

La mujer no llevaba documentación por lo que, de momento, no ha podido ser identificada. En el lugar se han desplegado agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y el grupo de emergencias GES de Padrón.

El cadáver no mostraba signos de violencia, pero hasta que no se le practique la autopsia no se podrá determinar cuál fue la causa de la muerte. Se han tomado las huellas dactilares de la mujer para identificarla y se están llevando a cabo diligencias para intentar esclarecer el suceso.