Ames y Oroso aprueban con recelo el convenio del transporte metropolitano

santiago / la voz 13/11/2020 05:10 h

Los plenos de Ames y Oroso han ratificado el nuevo convenio del plan de transporte metropolitano de área de Compostela, aunque sus respectivos gobiernos han expresado su rechazo a distintos aspectos del texto, que entrará en vigor con el nuevo año.

«Seguiremos pelexando por melloras no servizo, pero temos que facelo desde dentro, formando parte da rede», afirmó Manuel Mirás, regidor de Oroso (PSOE), mientras que el amiense José Miñones (PSOE), destacó el «voto a favor por responsabilidade, xa que é un convenio imposto pola Xunta. Somos moi críticos co servizo de transporte metropolitano que temos e este convenio non resolve moitos dos problemas existentes», afirma Miñones (PSOE), alcalde amiense.

Si el convenio quedase sin aprobar, los concellos no tendrían bus metropolitano.