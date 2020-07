Un edil del PSOE acusa al PP y a Oroso Renovable de acoso para apoyar una moción de censura

0

La Voz de Galicia Emma araújo

Santiago / la voz 31/07/2020 05:05 h

El Concello de Oroso tendría que haber celebrado ayer una sesión plenaria de trámite, vacía de contenido por parte del gobierno (PSOE y BNG), y con diferentes propuestas de la oposición, constituida por el PP y la agrupación independiente Oroso Renovable. Pero cuando ya habían concluido todos los asuntos del debate, Javier Grela, edil socialista responsable de las áreas de Relacións Veciñais, Medio Rural, Parroquias e Xardíns, con una asignación anual de 14.000 euros brutos, denunció que estaba recibiendo desde el inicio del mandato «chamadas e presións» de personas del entorno del Partido Popular y de la agrupación Oroso Renovable para promover una moción de censura.

«Pídolles que respecten as normas, hai que xogar limpo, estamos nunha democracia e xa terán vostedes oportunidade de gañar nas próximas eleccións», afirmó Grela, que antes de formar parte de la candidatura del PSOE fue concejal electo del PP y también formó parte de las listas del BNG.

Grela señaló sobre el bipartito que preside Manuel Mirás que «Oroso ten un goberno estable que traballa cada día para mellorar a vida dos veciños e veciñas». «É o noso compromiso e así seguirá ata as eleccións do 2023», añadió. Además de estas declaraciones, la agrupación socialista de Oroso trasladó su «solidariedade con Grela, uníndonos á súa petición de respecto, non todo vale».

La misma vehemencia con que Grela denunció los hechos la mantuvieron Alexánder Doval, portavoz del PP, y Jose Manuel Mirás, cabeza de lista de Oroso Renovable. El PP de Oroso respondió afirmando que sus concejales tuvieron conocimiento de los hechos denunciados por Grela durante el pleno y negaron que ningún cargo local, provincial o autonómico se pusiese en contacto con ningún concejal del PSOE de Oroso y que «ninguén se puxo en contacto con nós para falar de ningún tema referido a unha posible moción de censura». En base a estas palabras, el grupo popular demandó «o mesmo respecto que solicita para si o señor Grela».

José Manuel Mirás también negó que hubiese mantenido llamadas y contactos con Grela para promover una moción de censura, aunque matizó que tras las elecciones mantuvo una conversación informal «nun paso de peóns». Para el cabeza de lista de Oroso Renovable, esta situación surge «porque cando un concelleiro anda bailando dun partido a outro perde credibilidade».

Manuel Mirás toma posesión apelando a la defensa de los servicios públicos en Oroso

Entre los proyectos en marcha, resaltó la remodelación de la plaza da Foca y la futura circunvalación de la N-550

Manuel Mirás mantendrá un mandato más el bastón de mando de Oroso, ya que continúa como regidor de forma ininterrumpida desde el año 2002. En este caso lo hace con el apoyo ya confirmado del BNG, partido que incorpora al ejecutivo local a su única representante, Isabel Fernández.

En su discurso, Mirás deseó suerte a todos los concejales «xa que a súa sorte será a dos veciños e veciñas de Oroso» y afirmó que «cando cheguei por primeira vez á alcaldía, Oroso era unha cidade dormitorio, un lugar ao que a xente viña a durmir, e despois pasaba todo o día en Santiago ou outros concellos, pero co apoio de todos os veciños e veciñas conseguimos cambiar a situación e Oroso é hoxe un bo lugar para vivir ou criar a un fillo». Para el mandato que ahora comienza, afirmó que «son un firme defensor dos servizos públicos, por iso a sanidade e o ensino público, os servizos sociais, a cultura e o deporte foron, son e serán piares de goberno imprescindibles».

Entre los proyectos en marcha, Mirás resaltó la remodelación de la plaza da Foca y la futura circunvalación de la N-550.