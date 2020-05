La escuela de música de Oroso crea un vídeo para aliviar el confinamiento

0

La Voz de Galicia C. R.

02/05/2020

La Escuela Municipal de Música José Verea, de Oroso, ha difundido un vídeo hecho con la aportación de casi 80 de sus alumnos, «practicamente todos os da escola, hai algúns que non puideron participar por causas maiores», en palabras de su director, Juan Ramón Salgueiro. Con la ya conocida canción Resistiré, los alumnos, que siguen sus clases diariamente, recibieron una base musical de una de sus profesoras, la muy querida en Sigüeiro Ruth García. Y sobre ella, e imitando a los profesionales, cada uno la grabó, la remitió al director y este hizo el montaje, que ha recibido el aplauso unánime de chicos

y padres.

«Mesmo algún destes últimos, que non son alumnos, animáronse e puxeron o seu grao de área», manifestó Salgueiro, quien comunicó que «con o sen coronavirus van continuar os combos [tienen más de una docena], por suposto facendo caso sempre ás disposicións das autoridades en canto a saídas e distancias, e se fai falta, farémolos telemáticamente».

Por su parte, Vanesa Boo, edila de Cultura de Oroso, no ocultó su satisfacción por la iniciativa, ya que,«con todos os problemas que temos, a Escola de Música non para nin un segundo, está día tras día facendo que a nosa xente non só aprenda senón que se divirta nas casas», afirmó.