Oroso tendrá casi 9 millones de euros de presupuesto «expansivo e social» este año

santiago / la voz 12/03/2020 05:05 h

El gobierno local de Oroso llevará al pleno del día 18 un proyecto de presupuestos expansivos para este año, de 8.864.740 euros, casi un 17 % más que los del ejercicio pasado. Las infraestructuras y los servicios básicos que redudan en la mejora del día a día de los vecinos, tanto del área urbana como de la rural, se llevan el grueso del presupuesto, con 3.046.989 euros, en torno al 35 % del total.

«Non puidemos presentar antes os orzamentos porque estabamos á espera de ver se o Goberno central cambiaba a regra de gasto, xa que é inasumible que non poidamos investir os aforros que ano a ano acumulamos», explica el alcalde, Manuel Mirás Franqueira (PSOE), quien lamenta que «os veciños non poidan disfrutar de melloras que poderiamos executar con eses fondos, que están inactivos nas entidades financeiras». Mirás reafirma que «temos músculo económico e moitas obras para este exercicio perfectamente realizables» y añade que el gobierno local entiende el informe de la intervención municipal a los presupuestos «porque ten que recoller a situación que hai no Estado e na Comunidade Autónoma», pero insiste en que «temos un Concello saneado e con superávit» -cerró el 2019 con 849.128 euros de superávit y remanente de tesorería-, y añade que «o Goberno central debe cambiar a norma de regra de gasto e a Xunta asumir as competencias impropias das que nos facemos cargo os concellos».

En el capítulo de inversiones, el presupuesto incluye 250.000 euros para concluir la obra del auditorio, 275.000 para mejoras en los caminos rurales, 226.867 para ampliar la calzada en los núcleos de Piñeirón y Carollo-Cardama, 174.000 para renovar caminos en las zonas de Gándara y Deixebre, y trabajos de saneamiento y abastecimiento de agua en Os Carballos, Vilar de Arriba y Marzoa.

Junto a las infraestructuras, la prioridad presupuestaria alcanza a las políticas sociales, con más de 665.000 euros e incluye los gastos en el servicio de ayuda en el hogar, emergencia social, reparto de alimentos y ayudas a las familias más necesitadas. También habrá un aumento significativo de los gastos de personal para cubrir las plazas de tesorero, peón de limpieza, una de policía y dos de administrativos.

Mirás concluye que son unas cuentas «expansivas e sociais» asumibles para un Concello «forte economicamente e cun endebedamento do 19 % respecto aos recursos ordinarios, moi inferior ao 110 % permitido».