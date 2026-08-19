Pillado un hombre en Ordes con 160 gramos de cocaína por no haber pasado la ITV

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en una foto de archivo

Cuando la Guardia Civil paró en Ordes a un hombre para comprobar si tenía la ITV en regla, no solo descubrió que no y que tampoco tenía el seguro obligatorio de circulación, sino que le encontraron 160 gramos de cocaína dosificada. Estaba lista para su venta al menudeo en las fiestas de la localidad, que se celebraron la semana pasada.

El motivo que les llevó a hacer una inspección más a fondo del vehículo fue, según explican los agentes, el "excesivo nerviosismo" cuando se dirigían a él. Ahora ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública, con penas que van de uno a tres años de prisión en el caso del cannabis, pero de tres a seis cuando la sustancia con la que se trafica es cocaína.

En paralelo a ese incidente, también durante las fiestas de Ordes, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del dispositivo de seguridad ciudadana encontraron a otro hombre con 200 gramos de cocaína, también preparada en dosis para su venta en la calle. El hombre conducía un coche sin haber tenido nunca permiso de circulación.

Pero no solo eso, si no que pesaba sobre él una resolución judicial que le prohibía acercase a Ordes por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa. Una restricción que, según explica la Guardia Civil, ya había incumplido en reiteradas ocasiones.

Se le ha detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública, otro de quebrantamiento continuado de condena por estar en el municipio cuando lo tenía prohibido y un tercer delito contra la seguridad vial.