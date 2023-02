El hombre degollado en Ordes había amenazado con quitarse la vida

O.P.

El hombre que apareció degollado la tarde del viernes en un piso de Ordes había amenazado en jornadas previas con quitarse la vida. Lo señaló ayer el gerente de la empresa de instalación de fibra óptica para la que estuvo trabajando en los últimos cinco meses, y que había decidido rescindirle el contrato hace poco.

El directivo destacó que el trabajador, de unos 34 años y origen magrebí, era muy responsable y cumplía siempre con los plazos de sus compromisos laborales, al punto de que fue designado como responsable del equipo de operarios desplazados a Galicia. Tenían como lugar de residencia Ordes (donde la firma tiene arrendadas otras dos viviendas) por su proximidad a las áreas donde despliegan fibra, con alquileres más económicos que localidades más cercanas a Santiago. No obstante, dice que tras la marcha del otro compatriota con el que había llegado a la empresa, y con el que compartió el piso de la calle Compostela donde ahora estaba solo, su comportamiento cambió a inicios de este mes, con malas contestaciones y desatención a las llamadas.

La situación desencadenó su despido: «Fue un encargado nuestro allá [a Ordes] para recoger las llaves y hacer la devolución de la vivienda, y cuando se encontró con Omar en el piso se puso un cuchillo de cocina en el pecho y le dijo: ‘Como venga alguien a echarme yo me mato’». El encargado tuvo que tomar el avión de regreso a la sede de la empresa, que opera en distintos puntos de España, y otro trabajador entregó el viernes en la inmobiliaria un juego de llaves de la vivienda, firmando la entrega del piso. Pero eran tres juegos los que había recibido la empresa en su día, razón por la que la dueña, con el agente inmobiliario y un cerrajero, se fue al piso para cambiar el bombín de la puerta.

«Abriu a porta a dona, e xa vimos dende a entrada as pernas ensanguentadas no pasillo. Foi un impacto grande para os tres ver a unha persoa así tirada, que non sabiamos nin se estaba morta. Pechamos a porta e chamamos inmediatamente aos municipais para que se encargaran eles de todo». Es el testimonio del cerrajero de Ordes que acudió hasta la vivienda, pero que ya no cambió el bombín. Por su profesión, es requerido en ocasiones por el juzgado y los agentes del orden para abrir domicilios «e sempre bates con cousas destas, xente que se suicidou, falecidos por infarto ... pero unha morte violenta como esta, é a primeira», señala.

Desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de A Coruña confirmaron ayer que es el equipo territorial de la policía judicial de Santiago el que se encarga de las investigaciones. Ellos analizaron el escenario de la muerte varias horas el viernes, cuando se levantó el cadáver a las 21.15 horas. Estaba previsto realizarle la autopsia en la tarde de ayer, en el Instituto Anatómico Forense de Santiago. Los resultados serán claves en la resolución del caso, y aunque no se descartan hipótesis, distintas fuentes señalan que cobra fuerza la posibilidad de que el hombre se autoinfligiese la herida mortal en el cuello que acabó costándole la vida, empleando para ello el cuchillo aparecido al lado de su cuerpo, en el charco de sangre en que yacía. Fuentes vecinales apuntaron que el fallecido fue visto el jueves por la noche por la zona con otros magrebíes, con signos de embriaguez.