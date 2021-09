«Lo que está ocurriendo es un desastre muy grande; se lo está llevando todo, todo»

«En Los Llanos, la gente hace vida normal, está en los bares, en las terrazas», asegura Valverde, pero detalla que 24 horas antes de la erupción estuvieron en la zona de colas de lava que causó el San Juan en 1949. El domingo, tenían prevista una excursión por la Caldera del Taburiente, pero se suspendió porque los accesos estaban bloqueados por los desprendimientos causados por los movimientos sísmicos, comenta. Así que pensaron en ir a una playa que está por debajo de donde está cayendo la lava, pero como la carretera no tiene retorno, explica, por si se cortaba y no podían salir, decidieron no ir.

Ahora, a Valverde, lo único que le inquieta es la incertidumbre de si el viernes «el aeropuerto estará operativo». Por lo demás, resalta «todo está muy bien organizado».