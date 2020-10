Denuncian la imposibilidad de pedir cita médica desde hace días en Ordes

0

santiago / la voz 10/10/2020 05:10 h

Solicitar cita médica en el centro de salud de Ordes se ha convertido en una gestión especialmente complicada, o sencillamente imposible. Así lo denuncia Miguel L.V. que desde hace días intenta tramitar una consulta para un familiar directo de 84 años de edad que necesita renovar medicación.

Según este familiar, «cada vez que entro na páxina web vexo a mensaxe de que neste momento non hai citas dispoñibles e din que o intente dentro duns días, sen dar prazos». «E cando volvo a querer tramitar a consulta volve a dicir o mesmo», relata este afectado, que reclama públicamente una solución para garantizar una buena atención sanitaria y evitar males mayores, ya que cuando intenta ponerse en contacto por teléfono con el centro de salud no le cogen el teléfono. «E se vas alí, non te atenden», añade.

Las quejas por la falta de personal en el centro de salud de Ordes son una constante desde hace años y con la incidencia del coronavirus han sufrido un repunte. De hecho, el pleno de Ordes aprobó por unanimidad en su última sesión una iniciativa del BNG en la que este grupo denunciaba «carencias que non son de recibo no servizo de atención primaria e o PAC». Según señalaba este partido, «nos últimos meses, o servizo de atención primaria non deu atendido a demanda da poboación, chegando a ter que agardar ata 15 días para obter unha cita médica», por lo que se produjo un incremento de consultas en el PAC. El texto aprobado por el pleno plantea instar a Sanidade a «garantir a presenza continuada de dous equipos completos no servizo de urxencias do PAC de Ordes», además de «dotación a tempo completo de dous pediatras e persoal de enfermería», junto a más matronas y servicio de radiología.

A este respecto, Atención Primaria reconoce que las llamadas de teléfono al centro han aumentado por el covid, la vacunación de la gripe y las dificultades para pedir cita por Internet, aunque sugiere optar por esta vía para conseguirla, ya que se trabaja para mejorarla. El Sergas afirma que al jefe de servicio no le constan largas esperas para conseguir cita, aunque revisarán las agendas. También señala que el personal tiene los cupos cubiertos con 1.400 cartillas de media por cada médico de familia.