La senda de Buscás, en Ordes, comienza con polémica al no avisar a los propietarios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Santiago / la voz 11/08/2020 05:05 h

El proyecto para el acondicionamiento de la senda peatonal el Buscás, en Ordes, no ha comenzado con buen pie, ya que el BNG local expresaba ayer sus dudas sobre si el Concello tenía los terrenos a su disposición tras las quejas que les trasladaron vecinos de la zona.

Pablo Vidal, portavoz del BNG ordense, señalaba al respecto que «de confirmarse o que nos traslada a veciñanza, suporía unha grave neglixencia por parte do alcalde, ao non falar coas persoas propietarias afectadas e asinar con elas as pertinentes actas de cesión de terreos». Por ello exigió al alcalde que «clarexe a situación e nos faga chegar as actas de cesión de terreos, debidamente asinadas polas persoas propietarias dos mesmos previamente ao comezo das obras».

Ante esta denuncia, el alcalde ordense, José Luis Martínez Sanjurjo, señaló que el concejal responsable de Obras se reunió el pasado viernes y ayer lunes con los vecinos para aclarar la situación. El regidor pidió «desculpas», al reconocer que se había cometido el error de no reunir a los propietarios afectados previamente, ya que el jueves pasado comenzaron los trabajos de limpieza de las cunetas, por las que desde hace años está canalizada la red de saneamiento.

El regidor ordense reitera que la obra, cuyo itinerario coincide con el del Camino Inglés, es demandada de forma mayoritaria por los vecinos de todo el entorno, que dispondrán de una senda peatonal mucho más segura y accesible.