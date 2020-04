Los 72 internos y trabajadores de la residencia de Ordes dan negativo en la prueba del coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 12/04/2020 15:27 h

Los 48 internos y 24 trabajadores de la residencia de la tercera edad de Ordes dieron negativo en las pruebas del COVID-19 que les realizó la sanidad pública gallega tras el positivo de la directora del centro que se confirmó el pasado jueves, pese a que estaba asintomática y que con toda probabilidad se debió a un contagio en un entorno ajeno al geriátrico.

El resultado de los test rápidos PCR fue comunicado a primera hora de la tarde de este domingo por el Concello de Ordes a través de sus redes sociales, después de que fuesen informados los trabajadores del centro y las familias de los internos. El alcalde, José Luis Martínez Sanjurjo, transmitió su enhorabuena a todo el personal la residencia, que es de titularidad municipal y gestión privada de Servisenior-Fesan, y deseó una pronta recuperación a Eva, la directora, de quien dijo que "queda demostrado que actuou en todo momento, incluso sendo asintomática, coa maior das precaucións e prevención no desenvolvemento do seu posto de traballo". También agradeció "a máxima implicación nestas 72 horas dos responsables do Centro de Saúde de Ordes, da xerencia do CHUS, de medicina preventiva do Sergas, e a presidenta da Mancomunidade e concelleira de Política Social". El regidor tuvo palabras de especial agradecimiento también para el personal del centro de mayores, y aprovechó la buena noticia para felicitar "o traballo diario de todos e cada un dos traballadores da residencia, e a súa profesionalidade, implicación, e bo facer para afrontar esta situación da mellor das maneiras posibles".

Por otra parte, el Concello actualizó los datos de incidencia de la pandemia en el municipio de Ordes desde su inicio, que arrojan un balance de 16 personas afectadas, de las que seis ya recibieron el alta, dos están hospitalizadas (una de ellas en unidad de cuidados intensivos) y otras ocho permanecen en aislamiento y seguimiento domicliario.