Reclaman tests rápidos a los internos en la residencia de mayores de Ordes tras el positivo una directiva del centro

Santiago / La Voz 10/04/2020 21:31 h

Familiares de internos en la residencia de mayores de Ordes han solicitado que se pongan en marcha sin dilación las pruebas para detectar si se ha producido algún contagio, después de que haya trascendido que una integrante del equipo directivo del centro contrajo la enfermedad, al parecer fuera del centro asistencial.

Personal del centro, que tiene capacidad para medio centenar de internos y es de gestión privada, se ha puesto en contacto con familiares de los residentes para informarles de la situación y tranquilizarlos al señalar que no hay constancia de que se hubiera podido contagiar de coronavirus algún interno. No obstante, aseguraron que harán a todos los mayores del centro la prueba para cerciorarse de que ninguno se ha infectado. Ante las dificultades para conseguir los test para detectar el COVID-19, señalaron que si no lo pueden obtener rápidamente a través del sistema público de salud, acudirán a medios privados, según las mismas fuentes.